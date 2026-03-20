Otro camión se deja la caja en el puente de San Marcos

Un camión ha encajado parte de su estructura sobre el ojival del puente de San Marcos, circunstancia que ha afectado al tráfico durante unos instantes en torno a las 16.00 horas.

El conductor ha calculado mal la altura al paso del vehículo y se ha estrellado con gran estrépito en la zona, circunstancia que ha llamado la atención de las personas que pasaban por la zona.

La Policía Local se ha dirigido al lugar de los hechos y se ha interesado en primer lugar por el estado de la persona que circulaba al volante en ese momento, tras lo cual ha constatado que no tenía afectación alguna.