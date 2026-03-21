León acabó el año con 456 concursos de acreedores y ejecutó 218 hipotecas

Los 456 concursos de acreedores registrados en el ejercicio de 2025 en León y las 218 ejecuciones hipotecarias contabilizadas en el mismo periodo prueban el aumento de la problemática económica que sufre el país y extiende a la provincia los efectos del panorama. Así las cosas, en territorio leonés el aumento de los concursos se cifra en un 14,3% y el de las ejecuciones hipotecarias un 19,3%. Es menos que a escala estatal. En el territorio patrio el aumento fue de un 30% en cifras redondas. Mal dato.

El incremento se debió al crecimiento de los presentados por personas naturales sin actividad empresarial (en total 417). Este tipo de concursos representan el 91,4 % del total de los que se presentaron en las Secciones de lo Mercantil y en las Secciones Civiles de los Tribunales de Instancia leoneses.

En el pasado ejercicio, se iniciaron en toda España un total de 31.416 ejecuciones hipotecarias, según el informe «Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales» que ayer hizo público la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial.

El número de lanzamientos practicados el año 2025 de acuerdo a determinaciones de juzgados leoneses fue de 243, un 23 % menos que el año anterior. Los lanzamientos afectan a distintos tipos de inmuebles, no solo viviendas y, en el caso de éstas, no solo a vivienda habitual.

La conflictividad laboral también tiene su parte en el estudio del Consejo General del Poder Judicial. Así, se sumaron 1.104 demandas de despido ingresadas y 1.548 reclamaciones de cantidad durante el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2025.

No hay constancia de ningún expediente por cláusulas suelo y se contabilizan 13 juicios verbales posesorios por ocupación legal de viviendas. También ingresaron en los antiguos juzgados leoneses 52 ejecuciones hipotecarias y 438 demandas de reclamación de cantidad.

En 2023 empezaron a recogerse por primera vez datos de los procedimientos especiales de microempresas. Se trata de procedimientos relacionados con las situaciones concursales o preconcursales a través los cuales las empresas podrán acogerse a un procedimiento especial de reestructuración o liquidación simplificada siempre y cuando hayan empleado una media de menos de diez trabajadores, hayan tenido un volumen de negocio anual inferior a setecientos mil euros o tengan un pasivo inferior a trescientos cincuenta mil euros, según las últimas cuentas cerradas en el ejercicio anterior a la presentación de la solicitud.

En 2025 se presentaron en las Secciones de lo Mercantil de los Tribunales de Instancia de toda España 3.393 procedimientos especiales de microempresas, de los que 2.054 corresponden a personas jurídicas y 1.339, a personas físicas, siempre según los datos del CGPJ.