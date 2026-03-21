Diario de León

Aparece la niña de 15 años de León cuyo paradero se desconocía

La Policía Local recibió una alerta sanitaria para su atención

La desaparición de la niña había sido denunciada.

La desaparición de la niña había sido denunciada.DL

Miguel Ángel Zamora
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Miguel Ángel ZamoraRedactor de León
León

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Meriam, la niña de quince años desaparecida en León desde hacía una semana, ha sido hallada esta madrugada, en una intervención de la que de momento no han trascendido más detalles.

La Policía Local ha registrado una alerta sanitaria y ha procedido a actuar de acuerdo a los criterios del protocolo habitual para estos casos.

La menor faltaba en su domicilio desde hacía una semana, según se denunció tras su desaparición.

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