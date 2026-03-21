La plegaria de La Virgen del Camino, inicio de la Semana Santa en León, será este domingo 22 de marzo

Plegaria en la Basílica de La Virgen del Camino.F. Otero Perandones

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

En la Basílica de la Virgen del Camino, el Ayuntamiento de Valverde de la Virgen viene organizando desde el año la "Plegaria de la Virgen del Camino" el domingo anterior al Domingo de Ramos, en la Basílica de La Virgen del Camino, a la que asisten representantes de todas las Cofradías y Hermandades de la Semana Santa, de la dos Diócesis Astorga y León, pertenecientes a la provincia de León, para implorar a nuestra Patrona de la Región Leonesa, que la Semana Santa se desarrolle de la mejor forma esperada.

PROCESIÓN:

DESARROLLO DEL ACTО

Las Damas y Caballeros de La Virgen del Camino ofrecerán a la Madre, velas encendidas por cada una de las localidades provinciales donde se celebran procesiones de la Semana Santa.

PLEGARIA RELIGIOSA:

Solemne Celebración Eucarística presidida por el

Excmo. Y Rvdmo. Sr. D. Luis Ängel de las Heras Berzal

Obispo de León

PLEGARIA LITERARIA:

Elevada por Dña. Nuria González Álvarez Rectora Magnifica de la Universidad de León

PLEGARIA POPULAR: Escenificación de la Semana Santa realizada por Hermandad Santísimo Cristo de la Victoria Santa Lucia de Gordon Cofradía del encuentro de la Pasión Santa Lucia de Gordon