La fachada de la Catedral de León recupera la policromía original desleída por el tiempo

La fachada principal de la Catedral de León volvió a teñirse de color este sábado para servir como lienzo a las proyecciones artísticas. El espectáculo titulado «una historia narrada en piedra», que se estrenó el pasado año con problemas en las primeras sesiones, se adapta esta primavera para acompasarse a la época que se prologa ya en la ciudad, con la Semana Santa como protagonista. Los guiños a la Pasión leonesa complementaron la propuesta con la que, a partir del juego de la luz sobre el pórtico occidental y el sonido que le acompaña, se narra la trayectoria del templo.

El videomapping, que comenzó a las 21.00 horas, escenifica las distintas épocas que se sucedieron hasta el levantamiento de la seo leonesa, en cuyos cimientos se asienta toda la historia de León. El color permite hacerse una idea de la policromía original de la fachada, desleída por el paso del tiempo, sobre todo en la portada de la Virgen Blanca o del Dado. Los siguientes pases tendrán lugar los sábados 11, 18 y 25 de abril.