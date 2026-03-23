La rectora de la Universidad de León dice a la Virgen que educar "es también sembrar esperanza"

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Nuria González, rectora de la Universidad de León, lanzó unan súplica a la Virgen del Camino para que recuerde a los leoneses «que quienes, desde la Universidad de León, procuramos servir al bien común a través del conocimiento, la cultura y la formación de personas libres y responsables, que nunca olvidemos que educar es también sembrar esperanza, que investigar es, en el fondo, buscar luz para comprender mejor la vida, y que servir a la sociedad es una forma concreta de construir un futuro más justo y más humano».

La rectora protagonizó la Plegaria Literaria dedicada ayer a la Virgen del Camino en el Santuario localizado en el alfoz, con participación de las cofradías de la provincia. La Plegaria Religiosa corrió a cargo del obispo de la Diócesis de León, Luis Ángel de las Heras. En la popular, tuvo lugar la escenificación de la Semana Santa realizada por la Hermandad del Santísimo Cristo de la Victoria de Santa Lucia de Gordón y la Cofradía del Encuentro de la Pasión Santa Lucia de Gordón.

González recordó también a la virgen que «desde hace siglos, esta tierra leonesa, rica en historia, en cultura y en tradición, se encomienda a tu mirada serena antes de iniciar los días en los que la memoria, la emoción y el recogimiento laten con más fuerza en nuestras calles».

Pidió que nuestras tradiciones «no sean solo recuerdo del pasado, sino puente vivo entre generaciones. Que cada procesión, cada paso y cada silencio hablen de unidad, de respeto y de sentido comunitario. Mira con especial ternura a quienes atraviesan momentos difíciles. A los enfermos. A quienes se sienten solos. A quienes dudan o han perdido la esperanza. Que encuentren en ti consuelo y fortaleza; y que nosotros sepamos ser, para ellos, presencia cercana y solidaria».

«Haz que esta Semana Santa», dijo «se desarrolle en paz, con dignidad y con hondura espiritual. Que sea ocasión de encuentro fraterno y de renovación interior para todos. Y cuando las procesiones recorran nuestras calles y el silencio se haga palabra, recuérdanos que seguimos caminando juntos. Aprendiendo del pasado Comprometidos con el presente Y confiados en el porvenir. Bajo tu amparo, ponemos nuestras vidas, nuestras instituciones y nuestros anhelos».

«Enséñanos a caminar juntos. A escucharnos. A cuidar lo que somos y lo que compartimos».

Las Damas y Caballeros de La Virgen del Camino ofrecieron velas encendidas por cada una de las localidades provinciales donde se celebran procesiones.