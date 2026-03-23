El PP lleva al Pleno la escasez de plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida tras las últimas obras de Diez en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

David Fernández ha explicado que la moción registrada esta mañana, para su debate en el Pleno ordinario que celebrará el Ayuntamiento de León el viernes, pretende que el equipo de gobierno “realice un estudio pormenorizado sobre el cumplimiento de la ley, en cuanto a la ratio de plazas reservadas para personas con movilidad reducida y, en caso de que éste no se cumpla, que se actúe de manera inmediata y con un calendario fijo de decisiones”

Una moción que pretende dar voz a este colectivo en la ciudad que afirma que León tiene un déficit de 125 plazas de aparcamiento adaptadas a personas comunidad reducida, especialmente en zonas de alta ocupación, como puede ser por ejemplo el centro de la ciudad. “Actualmente estas personas pueden aparcar en la zona ORA sin necesidad de tique, pero la escasa disponibilidad de plazas, tantas veces denunciada por el Partido Popular a causa de la eliminación de más de 400 en el centro por parte del señor Díez, hace que esta medida sea absolutamente ineficaz para personas cuya movilidad es realmente dificultosa”, añade el portavoz popular.

Sin olvidar también que el tamaño de las plazas estándar, por ejemplo, no tiene la amplitud necesaria para una movilidad adecuada de este colectivo. “Esperamos -finaliza Fernández- que el Partido Socialista no bloquee el debate en el Pleno del próximo viernes, como ocurre con todas las mociones que presenta el Partido Popular, y se ponga manos a la obra para solventar esta reclamación de tantas personas con movilidad reducida y que como podamos avanzar hacia una ciudad más inclusiva. Un León más inclusivo, más amable con todos, no se consigue sólo con el slogan si no tomando decisiones que nos permitan seguir avanzando”.