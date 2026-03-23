León, entre las 100 mejores del mundo para recorrer a pie

La Plaza Mayor de León, uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad, refleja el atractivo cultural y urbano que impulsa el crecimiento del turismo en la provinciaGetty Images

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Castilla y León refuerza su posición como uno de los destinos culturales más relevantes de España con la presencia de tres de sus ciudades en el ranking de las 100 más recomendadas del mundo para descubrir caminando en 2026, según datos de Freetour.com.

Segovia (85), León (95) y Salamanca (100) forman parte de esta lista global, elaborada a partir de millones de reservas, opiniones y rutas completadas por viajeros de todo el mundo.

Las tres ciudades destacan por su riqueza histórica y monumental, así como por su tamaño y configuración urbana, que las convierten en destinos ideales para recorrer a pie. Desde el acueducto y el casco histórico de Segovia, hasta la catedral y el ambiente cultural de León, o el conjunto monumental y universitario de Salamanca, todas ofrecen experiencias únicas para quienes buscan descubrir el destino caminando.

"Castilla y León cuenta con ciudades que conservan un patrimonio excepcional y una gran identidad cultural. Sus centros históricos bien preservados y su escala accesible permiten al visitante recorrerlas a pie y disfrutar de una experiencia auténtica" — comentó Ignacio Merino Romero, CEO de Freetour.com.

El ranking está basado en las reservas, opiniones y rutas completadas por millones de viajeros. La lista refleja las preferencias reales de los usuarios, sin otro tipo de influencias.

Top 10 Mundial

Budapest

Roma

Viena

Barcelona

Madrid

París

Praga

Nápoles

Florencia

Lisboa

Completan el ranking las siguientes ciudades:

11-20: Londres, Milán, Oporto, Sevilla, Ámsterdam, Atenas, Venecia, Dublín, Ciudad de México, Bruselas.

21-30: Berlín, Copenhague, Estambul, Tallin, Cracovia, Valencia, Cartagena de Indias, Palermo, Estocolmo, Edimburgo.

31-40: Granada, Verona, Bucarest, Medellín, Múnich, Bolonia, Vilna, Riga, Toledo, Málaga.

41-50: Nueva York, Dubrovnik, Bratislava, Marrakech, Córdoba, Hamburgo, Helsinki, Split, Brujas, Buenos Aires.

51-60: Ljubljana, Varsovia, Tirana, Oslo, Zaragoza, Tokio, Bilbao, Gante, Santiago de Chile, Estrasburgo.

61-70: Zagreb, Bogotá, La Valeta, Marsella, Turín, Hanói, Breslavia, Colonia, Mérida (México), Amberes.

71-80: Tesalónica, Burdeos, Tiflis, Ciudad de Panamá, Palma de Mallorca, Frankfurt, Cádiz, Santiago de Compostela, Sofía, Sarajevo.

81-90: Lima, Río de Janeiro, Mostar, Cuenca, Segovia, Tánger, Gdansk, Belgrado, Dresde, Fez.

91-100: Lyon, Coimbra, Génova, Cusco, León, Trieste, Belfast, Reikiavik, Antigua, Salamanca.

España cuenta con una fuerte presencia en el ranking global, con 17 ciudades incluidas: Barcelona (4), Madrid (5), Sevilla (14), Valencia (26), Granada (31), Toledo (39), Málaga (40), Córdoba (45), Zaragoza (55), Bilbao (57), Palma de Mallorca (75), Cádiz (77), Santiago de Compostela (78), Cuenca (84), Segovia (85), León (95) y Salamanca (100). Castilla y León aporta tres de ellas, consolidándose como una región clave para el turismo cultural y de interior en Europa.