Diario de León

Un patinete se estrella contra un turismo en León, a la altura de Antibióticos

El conductor del patín, un joven de 23 años, solo tiene raspaduras

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl.

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl.112 - Archivo

Miguel Ángel Zamora
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Miguel Ángel ZamoraRedactor de León
León

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Un  joven de 23 años ha resultado herido esta  tarde, cuando conducía un patín y ha colisionado con un coche.

Fue a las 17.00 horas en la avenida Antibióticos en León capital. El 112 trasladó aviso a Policía Nacional, Policía Local y a Emergencias sanitarias Sacyl que envía recursos.

En el lugar de los hechos, se atendió al conductor del patinete, un varón de 23 años, que tiene raspaduras.

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