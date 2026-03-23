Un patinete se estrella contra un turismo en León, a la altura de Antibióticos
El conductor del patín, un joven de 23 años, solo tiene raspaduras
Un joven de 23 años ha resultado herido esta tarde, cuando conducía un patín y ha colisionado con un coche.
Fue a las 17.00 horas en la avenida Antibióticos en León capital. El 112 trasladó aviso a Policía Nacional, Policía Local y a Emergencias sanitarias Sacyl que envía recursos.
En el lugar de los hechos, se atendió al conductor del patinete, un varón de 23 años, que tiene raspaduras.