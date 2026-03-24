El nuevo centro de Dia se ve desde la pila de contenedores

Publicado por L. U. León Creado: Actualizado:

El sueño logístico que amparó y dio coartada a las promesas políticas de Torneros tiene una proyección real en Villadangos; en pocos metros, se contagia la actividad que el Gobierno prometió desde hace más de quince años para la plataforma de la vega del Bernesga, donde aún no se ha colocado un adoquín. Negocios que se amparaban entre las doscientas hectáreas de la plataforma intermodal y ferroviaria de Torneros gana cuerpo en el alto Páramo, donde las palabras de las elecciones no se las llevó el viento. El muelle de contenedores se ve desde el centro de Dia, recién rematado. La segunda fase del polígono florece con una fuerza primaveral.