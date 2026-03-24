El PP exige agilizar el estudio de la línea férrea León-Ponferrada para resolver de una vez el cuello de botella del Lazo del Manzanal

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Las diputadas del PP por León, Ester Muñoz y Silvia Franco, denunciaron hoy el retraso en el estudio de la línea férrea entre León y Ponferrada, donde se debe aportar la esperada solución para eliminar el Lazo del Manzanal y aseguran que el Gobierno sigue teniendo a la provincia “en el olvido”.

Las diputadas registraron el pasado mes de febrero una pregunta para conocer la situación real del contrato del ‘Estudio de Viabilidad para la mejora de prestaciones del trayecto León–Ponferrada’, adjudicado en mayo de 2024 por casi 500.000 euros y con un plazo de ejecución de 18 meses “que ya ha sido ampliamente superado”, señalan.

Según las 'populares la respuesta es que sigue en ejecución y el Gobierno admite que el contrato se encuentra prorrogado “aunque no se justifica ni los motivos ni la duración”.

“Una vez más el PSOE sigue despreciando y abandonando a León”, remarcan desde el PP de León, que recuerdan que en la reunión mantenida entre el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y el presidente socialista de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, del pasado mes octubre, el propio Puente se comprometió a que el resultado se conocería a finales de 2025 o, como muy tarde, a principios de 2026, una fecha que “hoy sabemos” que se dilatará en el tiempo porque “este Gobierno no quiere tomar ninguna decisión”, concluyen.