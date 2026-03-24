El PSOE de León organiza una charla para abordar la situación humanitaria y política del pueblo palestino

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El PSOE de León ha organizado una charla abierta al público prevista para este miércoles, 25 de marzo, a las 18:00 horas, en el Instituto Leonés de Cultura, en la que intervendrá el embajador de Palestina en España, Husni Abdel Wahed, en un encuentro centrado en analizar la situación actual del pueblo palestino desde una perspectiva política y humanitaria.

El acto contará también con la participación del secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón; la vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León, Nuria Rubio; y la portavoz del PSOE de León, Lucía de Castro, quienes acompañarán al embajador en este espacio de diálogo.

Desde el PSOE han destacado la importancia de este tipo de encuentros para conocer de primera mano la realidad que atraviesa el pueblo palestino, así como su contexto internacional, político y social, en un momento especialmente complejo.

La charla se plantea como un espacio abierto a la ciudadanía para fomentar el conocimiento, la sensibilización y el compromiso con los valores de la paz, la justicia y los derechos humanos. En este sentido, el PSOE de León ha realizado un llamamiento a la participación para compartir una jornada de reflexión colectiva sobre uno de los principales desafíos humanitarios actuales.

El encuentro tendrá lugar en la sede del Instituto Leonés de Cultura (calle Santa Nonia, 3, León) y está abierto a todas las personas interesadas en asistir.