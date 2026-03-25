León inyecta 320.000 euros a proyectos sociales, de mayores y de inserción laboral

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de León ha convocado tres líneas de subvenciones para entidades sin ánimo de lucro, por 320.000 euros, orientadas a proyectos de bienestar social, programas dirigidos a personas mayores y actuaciones de inserción sociolaboral para personas con discapacidad, según publica este miércoles el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

El plazo para presentar solicitudes comenzará este jueves, 26 de marzo y la mayor partida, 280.000 euros, financiará proyectos de bienestar social impulsados por entidades del municipio.

La convocatoria busca respaldar iniciativas dirigidas a colectivos en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión, así como programas de salud, inclusión laboral, atención a la infancia, salud mental o mejora de la calidad de vida de personas con discapacidad y sus familias.

La Junta de Gobierno Local aprobó esta línea el pasado viernes. Cada entidad podrá presentar un único proyecto, que deberá ejecutarse entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2026. El plazo de presentación será de 15 días hábiles desde mañana.

Otra de las convocatorias, dotada con 20.000 euros, financiará actividades destinadas a promover el envejecimiento activo y la participación social de las personas mayores.

Los proyectos, también ejecutables entre enero y septiembre de 2026, podrán incluir jornadas, actividades culturales, programas de hábitos saludables o iniciativas de convivencia intergeneracional. Estas ayudas podrán solicitarse igualmente durante 15 días hábiles desde su publicación en el BOP.

El Ayuntamiento ha reservado otros 20.000 euros para proyectos orientados a mejorar la inserción sociolaboral de personas con discapacidad física, psíquica o sensorial. La convocatoria está dirigida a programas de orientación, formación, prospección laboral o apoyo para la autonomía personal.

También en este caso las entidades podrán presentar un único proyecto, a ejecutar en los primeros nueve meses de 2026, y dispondrán de 15 días hábiles para solicitar la ayuda.

Con estas tres líneas de subvenciones, el Consistorio reafirma su apuesta por las políticas de inclusión, envejecimiento activo y apoyo a los colectivos más vulnerables, así como por el fortalecimiento del tejido asociativo de la ciudad.