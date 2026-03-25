León inyecta 320.000 euros a proyectos sociales, de mayores y de inserción laboral
El plazo para presentar solicitudes comenzará este jueves, 26 de marzo y la mayor partida, 280.000 euros, financiará proyectos de bienestar social impulsados por entidades del municipio
El Ayuntamiento de León ha convocado tres líneas de subvenciones para entidades sin ánimo de lucro, por 320.000 euros, orientadas a proyectos de bienestar social, programas dirigidos a personas mayores y actuaciones de inserción sociolaboral para personas con discapacidad, según publica este miércoles el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).
El plazo para presentar solicitudes comenzará este jueves, 26 de marzo y la mayor partida, 280.000 euros, financiará proyectos de bienestar social impulsados por entidades del municipio.
La convocatoria busca respaldar iniciativas dirigidas a colectivos en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión, así como programas de salud, inclusión laboral, atención a la infancia, salud mental o mejora de la calidad de vida de personas con discapacidad y sus familias.
La Junta de Gobierno Local aprobó esta línea el pasado viernes. Cada entidad podrá presentar un único proyecto, que deberá ejecutarse entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2026. El plazo de presentación será de 15 días hábiles desde mañana.
Otra de las convocatorias, dotada con 20.000 euros, financiará actividades destinadas a promover el envejecimiento activo y la participación social de las personas mayores.
Los proyectos, también ejecutables entre enero y septiembre de 2026, podrán incluir jornadas, actividades culturales, programas de hábitos saludables o iniciativas de convivencia intergeneracional. Estas ayudas podrán solicitarse igualmente durante 15 días hábiles desde su publicación en el BOP.
El Ayuntamiento ha reservado otros 20.000 euros para proyectos orientados a mejorar la inserción sociolaboral de personas con discapacidad física, psíquica o sensorial. La convocatoria está dirigida a programas de orientación, formación, prospección laboral o apoyo para la autonomía personal.
También en este caso las entidades podrán presentar un único proyecto, a ejecutar en los primeros nueve meses de 2026, y dispondrán de 15 días hábiles para solicitar la ayuda.
Con estas tres líneas de subvenciones, el Consistorio reafirma su apuesta por las políticas de inclusión, envejecimiento activo y apoyo a los colectivos más vulnerables, así como por el fortalecimiento del tejido asociativo de la ciudad.