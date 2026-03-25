La Guardia Civil presenta a empresarios de León el sistema de denuncia telemática

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

La Guardia Civil ha presentado a más de cuarenta empresarios leoneses el sistema de denuncia telemática disponible en su sede electrónica, en una sesión informativa celebrada en la Cámara de Comercio de León y en la que también se puso en valor la reciente implantación de la Cibercomandancia en la capital leonesa.

El jefe de esta unidad, el coronel Jorge Juan Pérez Rodríguez, ha explicado a los asistentes las posibilidades que ofrece este servicio para comunicar de forma inmediata distintos hechos delictivos mediante certificado electrónico, tanto de personas físicas como de representantes de empresas, así como a través del sistema 'Apodera'.

Durante el encuentro se han analizado los primeros nueve meses de funcionamiento del sistema, que ha permitido agilizar la tramitación de denuncias y mejorar la capacidad de análisis delincuencial, especialmente en el ámbito empresarial. Según expuso la Guardia Civil, el nuevo modelo contribuye a eliminar barreras, simplificar gestiones y acortar plazos de respuesta.

La Cibercomandancia ha destacado, además, el peso creciente de los delitos cometidos a través de medios informáticos: el 55% de las denuncias registradas en la sede electrónica están relacionadas ya con estafas o cargos fraudulentos que requieren una intervención inmediata para rastrear movimientos bancarios y asegurar su trazabilidad.

La Cibercomandancia de la Guardia Civil es una unidad de creación reciente que opera las 24 horas del día y los 365 días del año para asistir a ciudadanos y empresas en el ámbito del ciberespacio, además de coordinar y apoyar la investigación de ciberdelitos.

Su sede se encuentra en las instalaciones del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) en León, fruto de un convenio de colaboración entre ambas instituciones. Desde allí centraliza la atención y la investigación vinculada a delitos informáticos en todo el territorio.

A través de la sede electrónica de la Guardia Civil —https://sede.guardiacivil.gob.es— pueden denunciarse telemáticamente estafas y cargos fraudulentos, sustracción de vehículos, hurtos, daños o la pérdida y recuperación de documentación oficial.

La Guardia Civil ha recordado que para más información las empresas pueden contactar con la Oficina de Prensa de la Cibercomandancia en los teléfonos 987 914 013 (ext. 6542262) y 627 672 729.