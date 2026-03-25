Las personas con problema de movilidad acusan al alcalde de León de “negociar” con sus “derechos”

Al grito de”nuestros derechos no son negocio”, el colectivo de personas con problema de movilidad reducida tomó este miércoles la plaza de San Marcelo para reclamar al Ayuntamiento de León que “cumpla la ley” y les reserve otros 125 estacionamientos más” que cumpla con las dimensiones adecuadas. “Si silla no cabe, la plaza no vale”, clamaron bajo el balcón de Alcaldía, donde escenificaron su protesta

Los afectados insistieron en que, hace medio año, se reunieron con el alcalde, José Antonio Diez, quien les trasladó que “quería compensar ese déficit de plazas para personas con movilidad reducida (PMR) con la gratuidad de la ORA”. “Pero es que la gratuidad de la ORA tiene trampa, no es del todo, efectiva para todo el colectivo, como avisó su portavoz, Agustín Fernández Checa, quien explicó que, “por ejemplo, en el caso de las sillas de ruedas, todas esas plazas que están en batería, si se tiene que abrir la puerta son impracticables”, mientras que, “en las plazas que están en línea, las personas que utilizan rampa trasera para entrar con la silla de ruedas tampoco pueden”.

Fernández Checa abundó en que “en el caso, esa gratuidad siempre se aplica posteriormente a encontrar una plaza”, lo que les pone en “una competencia con el resto de la población”. “Ee decir, primero peleate por esa plaza y luego ya después es gratis. Muchas gracias, señor alcalde, pero primero me tengo que pelear con esa plaza, por esa plaza, con el resto de la población y no la tengo reservada”.

Ramiro

Los manifestantes reseñaron que “ley habla claro: tiene que haber una plaza de movilidad reducida por cada 40 estacionamientos”. Aunque “los números de nuestra ciudad son una vergüenza”, dado que faltan “125 plazas PMR en todo León y, al menos 30 de ellas, aquí mismo, en el centro”. “Sabemos cuál es el verdadero motivo de su negativa. Sabemos por qué no quieren crear esas 30 plazas que faltan en el centro. Es por dinero. La zona ORA da ingresos; las plazas de movilidad reducida, no. El Ayuntamiento está poniendo la recaudación económica por encima de la ley. ¡Están vendiendo nuestra accesibilidad para cuadrar sus cuentas!”, expusieron.

Ramiro

Los convocantes de la protesta insistieron en defender que “la mejor forma son las plazas PMR por dimensiones, por ubicación y porque están reservadas para personas con movilidad reducida”. Con esta postura firme, Fernández Checa recalcó que con sus “derechos no se negocia” y avanzó que van a “estar en la calle enfrente del equipo de gobierno actual”. “No entendemos ese muro, esa cerrazón que tienen para siquiera habernos llamado para atender esta solicitud que es justa, que lo ampara la ley y que no tendríamos por qué estar aquí negociando, ni saliendo a la calle porque no es para nada gustoso, al revés, nos supone un esfuerzo enorme”, concedió el portavoz, quien agradeció “la empatía y el apoyo” de los grupos municipales del PP y UPL.

La reclamación la subrayó el representante en León de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe), Pedro González Barja, quien incidió en que “es un derecho, una reivindicación justa y tiene que prevalecer, sobre todo, evidentemente, antes que el tema económico, la accesibilidad y sobre todo la ley”.