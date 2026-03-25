La Agencia Espacial Europea elige León como el punto de encuentro de España para vivir el eclipse solar del 12 de agosto

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

León dará un salto al escenario científico nacional e internacional el próximo 12 de agosto al convertirse en el punto de encuentro ciudadano en España de la Agencia Espacial Europea para vivir el eclipse solar desde la ciencia en un evento divulgativo que impulsan de la mano de la Universidad y el Ayuntamiento de León.

Un evento que este miércoles han presentado la rectora de la ULE, Nuria González, y el alcalde de León, José Antonio Diez, y que sitúa a León en el centro de uno de los acontecimientos científicos y divulgativos más relevantes del año, consolidándola como epicentro de la ciencia ciudadana en una jornada que conectará con otras iniciativas impulsadas por la Agencia a nivel internacional.

La elección de León por parte de la Agencia Espacial Europea supone, según ha destacado la rectora, un reconocimiento a su capacidad para liderar proyectos de gran impacto y a su condición de enclave privilegiado para la observación del eclipse, pero también al trabajo conjunto desarrollado por las tres instituciones desde el pasado mes de octubre para hacer posible esta cita.

Una oportunidad única, según destacó la rectora, para acercar la ciencia a la sociedad y convertir un fenómeno excepcional en una experiencia compartida de conocimiento, “que permitirá despertar vocaciones científicas y demostrar el papel de la Universidad como motor de conocimiento y de conexión con la ciudadanía”.

Una idea en la que ha coincidido el alcalde, que ha destacado que contar con la Agencia Espacial Europea y con el conocimiento de la Universidad de León “supone una garantía para ofrecer a la ciudadanía una experiencia completa en torno a un fenómeno que, por sus características, es un auténtico evento astronómico de dimensión mundial”.

En este sentido, se ha mostrado convencido del impacto que tendrá este evento en la ciudad, que se convertirá en un gran espacio abierto donde miles de personas podrán vivir el eclipse, destacando la implicación de la Asociación Leonesa de Astronomía, cuya labor divulgativa “está siendo fundamental para acercar este fenómeno a la ciudadanía”.

PALACIO DE EXPOSICIONES, ESCENARIO DEL EVENTO

El evento se celebrará en el Palacio de Exposiciones y su entorno, que se transformarán en un gran espacio abierto a la ciudadanía en el que la ciencia, la divulgación y la participación serán protagonistas. La elección del enclave ha sido fruto de un estudio desarrollado por investigadores de la ULE para determinar los enclaves de la ciudad donde se dan las mejores condiciones para la observación.

A lo largo de la jornada se desarrollará un completo programa que combinará charlas científicas sobre el eclipse, el estudio del Sol y la meteorología espacial y su impacto en la vida en la Tierra, con la presencia de expertos que han participado en misiones de la ESA. A ello se suman, talleres educativos especialmente orientados a familias.

En este sentido, la Universidad de León participará activamente en el desarrollo del programa, tanto en su vertiente científica como en la divulgativa, con la implicación del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia, la Unidad de Cultura Científica y la Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial, especialmente a través del grado en Ingeniería Aeroespacial.

Está prevista que la primera acción en torno a este gran evento se realice en la última semana de abril, cuando miembros de la ESA España protagonizarán una jornada divulgativa sobre el eclipse, permitiendo además desgranar la programación en torno a la que girará el acto del 12 de agosto.

Con esta iniciativa, León no solo se posiciona como uno de los mejores lugares para observar el eclipse, sino también como un referente para comprenderlo, acercando la ciencia a la ciudadanía y proyectando su capacidad para acoger grandes eventos de alcance internacional.