Husni Abdel Wahed, embajador de Palestina en León: “Es importante no caer en la trampa de vivir en un conflicto y olvidar los otros”

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“Es importante recordar lo que ocurre en otras partes del mundo y no caer en la trampa de vivir en un conflicto y olvidar a los otros, porque en este mundo todo tiene que ver con todo y en política no existe la casualidad”. Así se pronunció hoy el embajador de Palestina en España, Husni Abdel Wahed, durante una charla pronunciada en la capital leonesa invitado por el PSOE.

En Palestina, dijo, se experimentan “ciertas políticas que posteriormente implementan en otros sitios” y en estos momentos se vive “un segundo capítulo o un tercer capítulo de lo que se vivió en Palestina, luego en Ucrania, ahora en Irán y quién sabe dónde más”. Según recalcó, es importante que la comunidad internacional tenga conciencia de lo que ocurre. “Esto no puede pasar desapercibido, ni puede pasar sin un costo”, manifestó.

El embajador quiso expresar el agradecimiento a España por la “firme postura” mostrada “tanto a nivel popular como institucional y por su compromiso con sus valores y principios a favor de la libertad, de la justicia, de la vida y del futuro de la humanidad”. “Vivimos en un momento muy difícil como humanidad y se están imponiendo hechos consumados y hay una aceleración de acontecimientos que unos reemplazan a otros y algunos pasan a los demás”, añadió.

La portavoz del PSOE provincial, Lucía de Castro, comentó que el partido organizó esta charla porque “es necesario que como ciudadanía se siga hablando de esto, protestando en las calles, movilizándose; no se puede parar hasta que pare el genocidio, hasta que se constituya el Estado de Palestina y hasta que se lleve ante la justicia penal internacional a Netanyahu, a los miembros del gobierno de Israel, a los altos mandos militares, a todos los soldados que han cometido los actos de genocidio en Palestina”.

Entre los asistentes al acto, la vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León, Nuria Rubio, comentó que para su partido el compromiso con los derechos humanos y con la paz es algo “irrenunciable”. “Estamos muy orgullosos de la posición que ha tomado nuestro presidente Pedro Sánchez respecto a este genocidio que tiene un nombre y hay que pronunciarlo y seguir hablando de lo que está sucediendo. Lo que pasa fuera de nuestras fronteras nos afecta de una forma muy determinante a todos, pero muy especialmente a los que estamos comprometidos con estos valores, con los valores socialistas”, manifestó.