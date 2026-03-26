Villaquilambre instalará 150 contenedores pioneros de orgánica antes de verano

Con una inversión total de 750.000 euros, el Ayuntamiento de Villaquilambre pondrá en marcha este verano, según las previsiones, la recogida de residuos orgánicos domésticos, conocida como la quinta fracción. De esa cuantía, 186.000 euros se financian con cargo a los fondos del plan de recuperación, transformación y resiliencia.

Para ello se colocarán nuevos 150 contenedores marrones con cerradura electrónica, que se instalarán en las rutas de recogida bilateral, fundamentalmente en las localidades de Navatejera y Villobispo. Estos nuevos contenedores dispondrán de un sistema de apertura con tarjeta electrónica por motivos de seguridad y salubridad. La tarjeta ya se puede solicitar a través de la web y en los espacios informativos.

El equipo de Gobieno recuerda que con este plan «se cumple la obligatoriedad de implementar la recogida separada de los biorresiduos» que exige la UE. Cada ciudadano genera al año una media de 417 kilogramos de residuos domésticos urbanos. Hasta ahora el 80% de esas basuras se depositan en el contendor de resto y de esa cantidad el 50% está compuesta por materia orgánica reciclable. Con los nuevos contenedores marrones el municipio podría reciclar casi 3.000 toneladas al año de residuos orgánicos.

En este mes de marzo se ha iniciado una campaña de información, difusión y sensibilización sobre el contenedor de orgánica, con más de 6000 folletos buzoneados en las localidades de implantación. Se colocarán puntos de información en dependencias municipales y en las principales actividades organizadas desde el Ayuntamiento. Entre la treintena de acciones formativas dirigidas a todos los vecinos del municipio, ayer los agentes medioambientales acudieron a los colegios para desgranar las ventajas del reciclaje en general y de la separación de residuos que genera compost y reduce las emisiones de CO2.