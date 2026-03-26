Unanimidad en San Andrés para desbloquear tras 15 años el vial de 4 millones al aeropuerto

Un instante durante el transcurso del pleno en el que se aprobó desbloquear la construcción del vial al aeropuerto y en el que se estrenaba el reloj que servirá para controlar la duración de las intervenciones.DL

San Andrés del Rabanedo apuesta por desbloquear la construcción del vial al aeropuerto comprometido en 2011, poco después de sellar su Plan General de Ordenación Urbana. Una carretera que ha quedado en el papel desde que hace quince años la sellaron la entonces alcaldesa socialista María Eugenia Gancedo y el presidente de Aena, Juan Lema.

Se trata de una carretera de 1,6 kilómetros valorada en 4 millones de euros que mejoraría los accesos al aeródromo leonés con un entronque directo desde las calles Vargas y La Pasarela de Trabajo del Camino, donde se construiría una glorieta.

La concejala Laura Fernández, de IU, ha sido la artífice de una moción para retomar las conversaciones con Aena para llevar adelante aquel convenio, que se prorrogó en 2019, según recordó el socialista Benjamín Fernández, y logró la unanimidad del resto de grupos en el pleno. IU propone pedir colaboración además a la Junta, la Diputación, el Ayuntamiento de León y también al Ministerio de Defensa (al aceptar la propuesta de incluir también a este ministerio de la alcaldesa leonesista Ana Fernández Caurel).

Todos los partidos coinciden que el vial ayudaría a potenciar el aeropuerto, con cifras de viajeros al alza, serviría de motor económico y de cohesión de León y su alfoz. Actualmente el acceso al aeropuerto se efectúa desde la N-120 y las calles de La Virgen del Camino.

"Si se mejora el acceso, serviría de elemento dinamizador del aeropuerto y daría mayor fluidez", explicó IU. Un partido que en 2015 y en 2019 no vio prioritario desarrollar la carretera por la crisis del Ayuntamiento y la pandemia, pero que ahora estima se dan condiciones favorables con 23 millones de euros en el banco.

San Andrés se comprometía en ese documento a aportar los 600.000 euros de las expropiaciones de terrenos y Aena a redactar el proyecto y ejecutarlo, valorado en más de tres millones.

IU propone aprovechar la visita de la directora general de Aena en mayo para valorar la viabilidad de la terminal de carga para retomar el lazo con ese organismo de aeropuertos e impulsar el vial de conexión. Ciudadanos coincide en que es una "infraestructura estratégica para el desarrollo del área metropolitana", aunque teme que se vuelva a meter en un cajón.

Vox opinó que no es una cuestión "nueva, pero sí urgente para disponer de un aeropuerto competitivo con buenos accesos", mientras el PSOE también recordó que al tratarse de un aeropuerto militar hay que tener muy en cuenta a Defensa y el PP instó a iniciar las conversaciones.

Fernández Caurel recigió el guante y expresó que "estamos de acuerdo en potenciar el aeropuerto".

El pleno también abordó el roce entre el futuro soterramiento de las vías con el protocolo firmado para el desarrollo del plan regional Camino de la Raya. Vox sacó adelante su moción para que se exijan garantías jurídicas de que ese plan no impedirá o encarecerá el soterramiento en Trabajo del Camino con los 15 votos a favor de los grupos excepto UPL, que insistió en que no existen interacciones y el plan solo persigue el desarrollo de un polo industrial y el crecimiento del municipio.