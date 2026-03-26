Las familias de La Asunción denuncian el mal estado de las zonas infantiles de Melluque y el parque de La Cepeda

Estado de las zonas infantiles de Melluque y el parque de La Cepeda.DL

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Grupo Municipal del Partido Popular denuncia quejas de las familias del barrio de La Asunción por el estado de las zonas infantiles del parque de La Cepeda y de la calle Melluque. Según los populares "el estado de degradación ya supone un auténtico peligro para los niños por lo que muchos de ellos ya no acuden".

"Zonas lúdicas de disfrute para los más pequeños, en las que deben estar seguros, que ahora cuentan con suelos amortiguadores de caucho levantados o ausentes, juegos infantiles rotos o con partes arrancadas, césped que ha desaparecido y ahora es sólo tierra, basura, excrementos de animales, pintadas por todos lados, bancos y mesas deterioradas. En definitiva, dos zonas muy concurridas por la cercanía a dos escuelas infantiles que presentan una imagen que dista mucho de lo que debe ser una zona para los juegos, la convivencia y el disfrute de los niños", recalcan.

Ante esta situación, el portavoz del Grupo Municipal del PP, David Fernández, solicita al equipo de gobierno "una intervención urgente en las zonas verdes e infantiles de este barrio de la ciudad, después de comprobar que las quejas de las familias son ciertas".