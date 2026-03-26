El Camino de Santiago genera un movimiento económico de casi 20 millones a su paso por León

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Los más de 39.200 peregrinos que realizaron el año pasado las nueve etapas del Camino de Santiago de León gastaron una media de 60 euros al día, lo que supone un movimiento económico de casi 20 millones de euros. Así se recoge en el informe anual que la Asociación de Amigos del Camino Pulchra Leonina presentó hoy al delegado territorial de la Junta, Eduardo Diego.

La cifra podría ser superior teniendo en cuenta que la estadística solo contabiliza los peregrinos que pernoctan en alguno de los 13 albergues de la ciudad de León y no en otro tipo de establecimientos hoteleros.

El estudio, que cumple 29 ediciones, confirma la importancia del Camino a nivel turístico, religioso, cultural, social y económico. En cuanto al origen de los peregrinos, España mantiene el primer puesto del ranking -seguida de Italia y de Francia- con un total de 10.387, de los cuales 1.012 pertenecen a Castilla y León. Por otro lado, respecto a los viajeros procedentes de los 104 países que conforman el conjunto extranjero, destaca el creciente protagonismo de Corea del Sur y Estados Unidos, que conforman el cuarto y el quinto puesto de la lista.

La Asociación Amigos del Camino de León indica que la media de edad de los peregrinos es de 47,1 años. A pesar de ello, destacan un dato curioso: durante 2025 seis peregrinos nonagenarios pasaron por la provincia de León, entre ellos una italiana de 95 años que había comenzado su camino en Saint Jean Pied de Port.

En cuanto al género, más de un 58 por ciento fueron hombres y alrededor de un 41 por ciento mujeres. Por otro lado, mientras la gran mayoría de los peregrinos realizaron el recorrido a pie (93,6 por ciento), unas 2.500 personas lo hicieron en bici (6,4 por ciento).

Por último, el estudio concluye que “la influencia de la pandemia en la peregrinación ha sido determinante” y destaca que desde entonces se registra un cambio en el comportamiento habitual del peregrino, que evita la masificación, elige caminos menos transitados y prefiere otro tipo de alojamiento, principalmente pisos turísticos y hoteles.

La asociación puntualiza que esta tendencia ha afectado también al estudio, debido a que no pueden acceder fácilmente a los datos de ese tipo de alojamientos. “Por esa razón se hace preciso extrapolar los datos actuales presentados y a ver una estimación de lo que pudiera ser el resultado final”, advierten.