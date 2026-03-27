CSIF denuncia insalubridad y falta de limpieza de la enfermería de la prisión de Mansilla de las Mulas

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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia “la insostenible situación de insalubridad” de la enfermería del centro penitenciario de Mansilla de las Mulas (León). Asegura que la limpieza de la sala de curas, consultas médicas y dependencias de dispensación de medicamentos “no se realiza con la asiduidad ni el rigor necesario, ya que la empresa adjudicataria “incumple sus obligaciones contractuales, lo que obliga a que los propios internos tengan que hacer esas tareas, poniéndose en riesgo la seguridad higiénica o la propagación de enfermedades de los propios reclusos y de los trabajadores penitenciarios”.

“No estamos hablando de zonas comunes de paso, sino de instalaciones sanitarias donde la desinfección es una cuestión de salud pública. Es inadmisible que una empresa privada desatienda sus obligaciones", afirma CSIF.

Ante esta situación, “se han seguido todos los cauces establecidos y se han agotado todas las vías de interlocución, comunicando a la dirección del centro, el 10 de enero de 2026, la gravedad de los hechos, sin obtenerse una solución satisfactoria”, explica el sindicato independiente. Además, se ha llevado el asunto a la Comité de Salud y Seguridad Laboral en reiteradas ocasiones; la última en la reunión del pasado 18 de marzo, alertándose de la vulneración de las normativas de prevención de riesgos laborales. Además, CSIF ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo, ante la persistencia de las deficiencias, para que se investigue la responsabilidad de la empresa adjudicataria y la falta de supervisión por parte de la Administración.

CSIF exige a la dirección de Mansilla de las Mulas y a Instituciones Penitenciarias que garanticen la presencia de personal de limpieza profesional en las áreas sanitarias, y velen por el cumplimiento estricto de los protocolos de higiene y salud laboral. El problema, apuntan en un comunicado, ha alcanzado tal extremo que trabajadores de la prisión, ajenos a la contrata de limpieza, se han visto obligados a limpiar sus propias dependencias y puestos de trabajo para poder desarrollar su jornada en condiciones mínimas de higiene, desatendiendo sus funciones específicas por una “dejadez absoluta” de la empresa adjudicataria.

CSIF advierte de que la salud de los trabajadores y la seguridad sanitaria en un centro penitenciario no pueden depender de la "voluntad de internos o de la desidia de empresas externas”. La organización sindical subraya que permanecerá vigilante y no descarta emprender “medidas de presión adicionales” si la dirección de la prisión y la Inspección de Trabajo no corrigen de inmediato estas deficiencias, que vulneran el derecho fundamental a un entorno de trabajo seguro y digno.