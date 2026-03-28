Renfe lanza una convocatoria de 600 plazas fijas de operador comercial: plazos y requisitos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Grupo Renfe ha anunciado la apertura de un nuevo proceso de selección destinado a cubrir 600 puestos de trabajo como Operador Comercial de Entrada N2. Esta convocatoria, enmarcada en la tasa de reposición de empleo para el año 2026, busca reforzar la estructura de personal fijo de la entidad pública y sus sociedades mercantiles, distribuyendo las vacantes en diversas provincias de todo el territorio nacional según las necesidades operativas que determine la compañía.

Las funciones principales de los seleccionados se centrarán en la atención integral al viajero, lo que incluye la venta y fiscalización de títulos de transporte, el control de accesos y la asistencia directa tanto en estaciones como a bordo de los trenes. Los nuevos profesionales serán también responsables de gestionar reclamaciones e incidencias, garantizando un servicio eficiente y seguro para los usuarios de la red ferroviaria. Las condiciones laborales y retributivas se regirán por lo establecido en el Convenio Colectivo vigente del Grupo Renfe.

Para optar a una de estas plazas, los aspirantes deben cumplir una serie de requisitos básicos, entre los que destacan tener la nacionalidad española o de un estado miembro de la Unión Europea —o contar con los permisos de residencia y trabajo en vigor—, poseer un conocimiento adecuado del castellano y tener la titulación mínima de Bachillerato o su equivalente a efectos laborales. Además, es indispensable contar con disponibilidad geográfica y capacidad para trabajar en régimen de turnos. El proceso de selección valorará positivamente méritos adicionales como el nivel B1 o superior en idiomas (inglés, francés o alemán), la experiencia previa en el grupo o haber superado programas específicos de formación ferroviaria.

El plazo para la presentación de solicitudes ya se encuentra abierto y permanecerá disponible hasta el próximo 9 de abril de 2026. Los interesados deben tramitar su inscripción exclusivamente a través del portal de empleo oficial de Renfe, previo abono de una tasa por derechos de participación de quince euros, de la cual están exentas las personas con discapacidad, demandantes de empleo de larga duración, familias numerosas y víctimas del terrorismo o de violencia de género, siempre que acrediten dicha condición.

El sistema de selección constará de tres fases diferenciadas que comenzarán con la verificación de requisitos y valoración de méritos, seguidas de pruebas presenciales de conocimientos y psicotécnicas. Finalmente, quienes superen las etapas anteriores deberán realizar una entrevista personal y un reconocimiento médico antes de su incorporación definitiva a la plantilla del operador ferroviario.