El Hospital de León abre la vía a una vida sin anticoagulantes a 10.000 leoneses

El Complejo Asistencial Universitario de León (Caule) escribió ayer una de las páginas más brillantes de su historia científica. Mientras los líderes de la cardiología mundial se reunían en Nueva Orleans para el congreso del American College of Cardiology (ACC.26), el nombre de León resonó con fuerza propia vinculado al ensayo Champion AF, que está a punto de transformar el día a día de miles de pacientes gracias a una técnica que podría liberarles de la esclavitud de las pastillas anticoagulantes.

Y el asunto no es baladí, porque sólo en León casi 10.000 personas con la arritmia más frecuente, la fibrilación auricular podrían ser candidatos y dejar de depender de fármacos orales para evitar embolias. Hasta ayer, la técnica de cierre de orejuela (LAAO) se reservaba casi exclusivamente para un 15-20% de ellos (entre 1.000 y 2.000 personas) que presentaban contraindicaciones graves para la medicación.

Sin embargo, el éxito del estudio avalado ayer en Nueva Orleans, en el que el Hospital de León ha sido el máximo reclutador nacional de pacientes, amplía el horizonte de forma drástica a un 30% y 40% adicional. Se abre así un nuevo escenario donde médicos y pacientes pueden decidir, de forma documentada, sustituir el tratamiento de por vida por una intervención única de 20 minutos.

El hecho de que el Hospital de León haya liderado la inclusión de pacientes en España para este ensayo no es una casualidad estadística. Refleja la capacidad técnica de sus cardiólogos para realizar el cierre de orejuela con el dispositivo Watchman, una intervención mínimamente invasiva que sella el lugar donde se originan el 90% de los trombos. «Estamos ante un cambio de paradigma. Ya no es solo una opción para quienes sangran con la medicación; es una alternativa real, segura y más eficaz a largo plazo para una gran parte de nuestros pacientes», explican.

Los resultados tras un seguimiento de tres años liderado por el jefe de Cardiología Intervencionista, Armando Pérez de Prado, y su equipo, confirman que esta técnica reduce a la mitad los sangrados respecto a los fármacos más modernos, mantiene la misma protección frente al ictus, pero su grandeza añadida es que elimina la necesidad de controles y el riesgo de olvidos o mala adherencia al tratamiento diario.

Con este hito, el Hospital de León no solo se cuelga una medalla científica en el congreso de la American College of Cardiology, sino que se posiciona como el motor de cambio para mejorar la calidad de vida de esos 10.000 leoneses que pronto podrían dejar de ser «pacientes anticoagulados» para ser, simplemente, pacientes protegidos.

El liderazgo del Hospital de León en este ensayo no constituye solo un éxito numérico, sino una garantía de calidad asistencial para la provincia. Se sitúa en la vanguardia de la ciencia internacional, con una técnica que HM San Francisco también ha incluido en su cartera de servicios.

Los resultados del estudio confirman que el cierre percutáneo de orejuela auricular izquierda es tan eficaz como los anticoagulantes orales en reducir embolias, pero superior para evitar los sangrados. Y la posibilidad de sustituir un tratamiento farmacológico de por vida por un procedimiento de apenas 20 minutos no solo alivia la presión sobre el sistema sanitario al minimizar las complicaciones hemorrágicas, sino que devuelve la tranquilidad y la autonomía a miles de personas que, a partir de hoy, ven un futuro sin ataduras.

Sin necesitar cirugia abierta o anestesia general

La fibrilación auricular conlleva un riesgo de padecer embolias por el estancamiento de la sangre en las cavidades cardiacas. En los pacientes con contraindicación al tratamiento anticoagulante se viene usando la técnica de cierre a través de catéter de la orejuela auricular izquierda. La base de este tratamiento es la exclusión de la circulación de este apéndice del corazón, que concentra el 90% de todos los coágulos que se detectan en el corazón.

Los resultados del estudio han confirmado a los 3 años de seguimiento que ese cierre con el dispositivo Watchman es similar en eficacia al tratamiento con anticoagulantes directos para prevenir embolias y reduce a la mitad los episodios de sangrado. Se realiza sin necesidad de cirugía abierta, ni de anestesia general.