La plataforma valora el primer año del compromiso del PSOE en Madrid

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La plataforma ciudadana por Feve recuerda en redes sociales la efeméride de la reunión que mantuvo hace un año con el parlamentario socialista Javier Alfonso Cendón en el Congreso. «Allí reiteró su compromiso con el retorno del tren a la estación de Matallana», recuerda de forma irónica aquel momento. «¿En un año cómo se ha materializado ese compromiso? Desoyendo sistemáticamente las multitudinarias manifestaciones tanto en León como en Madrid; se negó por parte del Ministerio de Transportes cualquier diálogo con esta Plataforma; elaboró un plan a escondidas para enterrar definitivamente las vías y dar carpetazo a 15 años de incumplimientos. Plan masivamente rechazado por la ciudadanía leonesa en las calles; instó a su candidato Carlos Martínez a no reunirse con esta Plataforma para no abordar un plan de rescate autonómico de la vía: mintió sistemáticamente sobre la inexistencia de soluciones técnicas para la culminación de la obra; en el año que ha transcurrido Javier Alfonso Cendón se ha embolsado un mínimo de 112.376,46€ por intrigar, conspirar y enredar contra los leoneses. Mientras tanto quienes defendemos altruistamente esta tierra hemos invertido tiempo y dinero en improductivas reuniones con altos cargos en León, Valladolid y Madrid, en organizar manifestaciones y jornadas técnicas de reflexión, en buscar soluciones y hablar con los mejores especialistas del país. Y lo seguiremos haciendo hasta solucionar este problema que es simbólico de la falta de seriedad y compromiso con nuestra tierra. Y seguiremos desenmascarando a un caciquismo que no sólo arrebata oportunidades a esta tierra, sino que cobra sustanciosamente por ello», valoran los responsables de la plataforma ciudadana.