'Armunia, república independiente', grito de ficción al abandono de León

Momento final de la obra en la que celebran el triunfo de las negociaciones con la capital.suso arias

Armunia quiere dejar de ser la cola de León y para ello ha planteado su ‘independencia’ del municipio. Se trata de una ficción. Una obra de teatro en tono de humor que se inspira en la cruda realidad del abandono municipal.

‘Armunia, república independiente. La comedia que casi convierte a Armunia en país’ se estrenó el domingo en la Casa de Cultura como una propuesta humorística en tono reivindicativo. O viceversa.

Y es que, como señala el cartel del grupo Telón y Tentempié, «cuando en un pueblo empiezan a medir cosas... alguien acaba declarando la independencia».

La idea surgió en Navidad, tras el éxito de la recuperación de la Pastorada, tradición arraigada en el pueblo que se volvió a representar después de décadas. «La gente nos pidió que hiciéramos algo más. Me puse a buscar obras cortas y, al final, nos decantamos por hacer algo propio», explica Ricardo Martínez.

Una reunión de vecinos ‘a la fresca’ alrededor del caño de la iglesia es el desencadenante de la comedia que «casi convierte a Armunia en país». Y es que mientras vecinos y vecinas se intercambian las nuevas del pueblo, aparece por la plaza una funcionaria que mide el terreno.

El cura, don Elías, recordado párroco del pueblo durante décadas, se percata de la conversación y alerta al vecindario. Van a meter a Armunia en el distrito sur y temen que les «quiten» el pueblo.

Los diferentes personajes que representan a ‘fuerzas vivas’ del pueblo idean poner una aduana y cobrar 1 euro por entrar en Armunia, que tendrán que pagar hasta los taxis, y 1,5 euros por coger agua del caño, pues el agua, además de los muchos terrenos que se ha comido León, es una de las riquezas de Armunia.

La trama se enreda con las negociaciones municipales. Los vecinos tienen claro lo que quieren. Un salón de usos múltiples en las naves de la Junta Vecinal, que no les quiten el cuartel de la Guardia Civil, compensaciones por el destrozo del Jano a raíz de las ampliaciones del Parque Tecnológico y «a modo de chascarrillo, licencia para el bar Mimos», que fue uno de los establecimientos de referencia en el ocio juvenil.

Al final, las aguas vuelven a su cauce. Las negociaciones con la concejala del distrito dan su fruto y Armunia se queda en León. Son gente de buen conformar.

La idea de independizarse de León tiene un sustrato de realidad, aunque a la inversa. Armunia fue ayuntamiento —con los pueblos de Trobajo del Cerecedo y Oteruelo como pedanías— hasta que en 1970 se integra en León. Las gestiones que el ayuntamiento capitalino había iniciado en 1955 dieron su fruto en 1969 con un acuerdo.

A los vecinos y el entonces alcalde, Claudio Puertas, les convenció la idea de que la anexión les traería el progreso que necesitaban. Los pueblos carecían en aquel entonces de servicios básicos como el alcantarillado, asfaltado de calles y aceras. Estaban al lado de la capital como si fueron localidades remotas de la provincia.

El devenir de las pedanías ha sido muy distinto. Armunia es la que más ha dado y la que menos ha recibido. Sacrificó sus vegas para la construcción de viviendas sociales, asumió una población de aluvión sin políticas reales de integración y el Parque Tecnológico que, comenzó en el paraje de la Serna se ha extendido por el Jano sin compensaciones visibles para el pueblo.

Un pilar del progreso al lado de una población que se ha congelado en el tiempo, con calles que aún conservan nombres franquistas. Sin nombrar a ninguna en concreto, el Ayuntamiento de León, la Junta Vecinal y hasta la Junta de Castilla y León están en el blanco de la diana por sus competencias.

La función fue dedicada a las mujeres de Armunia en la velada que se celebró este domingo en la Casa de la Cultura, que se abrió con el homenaje a las mujeres ‘Las herederas de las Janas’.