El PP denuncia el “no es no” del Gobierno a cualquier alternativa para Feve que no sea al autobús eléctrico que devolver el tren al centro de León

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El Partido Popular de León denunció hoy que el Gobierno de España “ha enarbolado el no es no” ante cualquier alternativa que “no sea el autobús eléctrico” para la llegada del tren de Feve a la estación de Matallana, en el centro de la ciudad de León.

Esta es la conclusión desprendida por los ‘populares’ de la respuesta dada a las preguntas de las diputadas del PP por León, Ester Muñoz y Silvia Franco, que plantearon si están en estudio otras alternativas para llevar el tren de vía estrecha al centro de León.

“El Gobierno se opone a la incorporación de nuevas tecnologías, ya que deja a León fuera de los trenes de hidrógeno o de baterías, y se opuso y se opone a la compra de nuevos trenes y a la aprobación en Consejo de Ministros del cambio de normativa”, lamentaron desde el PP de León, al tiempo que acusaron directamente al PSOE de León de “engañar una vez más” a los leoneses “con promesas que no cumplen”.

Para los ‘populares’, el argumento de la escasez de viajeros y la rentabilidad “no debe primar en un servicio público que sirve para vertebrar la capital con la montaña oriental”, ya que el descenso de viajeros “se debe en gran parte a que el servicio no está completo ni cumple su función de acceder a León como un servicio equiparable al de cercanías”. Además, consideraron que “la dejación del Gobierno ha ayudado mucho a ello con un servicio de mala calidad, con interrupciones y problemas constantes”.

En este sentido, desde el PP leonés recordaron que, antes de iniciarse en 2010 la obra que cerró el acceso al centro de León, el servicio de Feve tenía más de 320.000 usuarios anuales, “con un potencial para llegar a los 500.000 si hubiese un servicio de calidad”.

Por otra parte, le reclamaron al PSOE de León, “que ha garantizado reiteradamente que el tren llegará a la estación de Matallana”, que interceda ante el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, para que se reúna con la Junta para “abordar la colaboración entre administraciones”, ya que, de lo contrario, “demostrarán que el objetivo del Gobierno es dejar morir, paso a paso, la línea de Feve”.