La urbanización de la Ronda Interior en León no resiste un año

Ni siquiera un año ha resistido la urbanización de la Ronda Interior. Los desperfectos se acumulan en la zona de acceso a los garajes y la banda de aparcamientos, adosada al lateral de la calle Alfonso el Justiciero.

Las baldosas se han partido en varios puntos, debido en parte al tonelaje de algunos vehículos de carga y descarga de mercancías. Junto con estos daños del pavimento, que tendrán que repararse, se aprecia además el deterioro de los espacios ajardinados en los que, de manera indebida, hay conductores que aprovechan para estacionar sus coches.

La costumbre ha obligado a la grúa a fijar este punto viario dentro de su ronda, a la vez que se han colocado maceteros para | á. c.