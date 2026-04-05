La Policía Nacional detiene a un hombre por robo con fuerza en un bar

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Agentes de la Comisaría de Policía Nacional de León han procedido a la detención de un varón como presunto autor de un delito de robo con fuerza en un bar durante la madrugada del día 5 de abril de 2026.

Los hechos ocurrieron sobre las 04:45 horas, cuando efectivos policiales fueron comisionados por la Sala CIMACC 091 a un bar situado en la Avenida Doctor Fleming tras recibirse un aviso de la central de alarmas que alertaba de que un individuo estaba intentando acceder al interior del local. Una vez en el lugar, los agentes comprobaron que una de las ventanas del establecimiento presentaba la luna fracturada, permitiendo el acceso a la zona donde se ubica una máquina recreativa. Bajo dicha ventana localizaron una bolsa de papel con diversos efectos en su interior, entre ellos herramientas y prendas que posteriormente fueron intervenidas, incluyendo dos pasamontañas y un gorro. En las inmediaciones, concretamente en un muro cercano del Parque de Quevedo, los agentes localizaron a un varón que portaba guantes negros, un pasamontañas en el cuello y, tras él, se hallaba un trozo de adoquín presuntamente utilizado para fracturar la ventana.

Durante un cacheo superficial de seguridad, los agentes encontraron entre sus pertenencias un calcetín blanco que coincidía con otro localizado en la bolsa hallada en el lugar de los hechos dentro de la que también estaba el cajetín de la alarma.

En el interior del establecimiento los agentes observaron una mesa desplazada bajo el lugar donde se encontraba instalada la alarma con una huella de calzado que coincidía con la suela del calzado del detenido..

Las gestiones practicadas permitieron determinar que el arrestado era cliente habitual del establecimiento y que el día anterior había estado jugando en las máquinas recreativas.

A la vista de todos los indicios, los agentes procedieron a la detención del individuo como presunto autor de un delito de robo con fuerza, siendo trasladado a dependencias policiales para la instrucción de las correspondientes diligencias y su puesta a disposición judicial.