San Andrés del Rabanedo vive este Domingo de Resurrección una calurosa y concurrida Procesión del Encuentro

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La imagen de María Santísima de los Desamparados y Jesús Resucitado se han encontrado en la plaza de la Cofradía Las Tres Caídas de Jesús Nazareno. Posteriormente, ambas imágenes, tras el Encuentro, la tradicional suelta de palomas y el cambio del velo de la Virgen, han procesionado juntas hasta regresar al templo, donde se ha celebrado la misa.

La procesión, organizada por la Cofradía de las Tres Caídas de Jesús Nazareno, ha contado también con la presencia de representantes de distintas cofradías, así como de miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad, que han contribuido al buen desarrollo del evento. La corporación municipal, encabezada por la alcaldesa, ha estado igualmente presente.

Los pasos protagonistas han sido Jesús Resucitado y María Santísima de los Desamparados. El acompañamiento musical ha corrido a cargo de la Banda de Cornetas y Tambores de la Cofradía Las Tres Caídas de Jesús Nazareno y de la Banda de Cornetas y Tambores de la Cofradía Dulce Nombre de Jesús Nazareno, que han contribuido a realzar la solemnidad del acto.