Se va la Semana Santa y, aún con la ciudad de León llena de turismo, se valla la calle Ancha

Se van las procesiones y, a cambio, vuelven las obras a la calle Ancha de León. Los operarios de la contrata encargada de ejecutar el tramo que va desde la plaza de Santo Domingo empezaron este lunes a media mañana, todavía con los últimos turistas en la ciudad por la prolongación de las vacaciones, a colocar las vallas de protección.

La delimitación del nuevo espacio se corresponde con el espacio que abarca desde el entronque de la plaza de Santo Domingo hasta el esquinazo de la sede de la Diputación Provincial. La encomienda incluye todo el flaco que recorre la fachada principal del palacio hasta detrás del edifico Pallarés, ya ejecutado antes de Semana Santa. A imagen de ese tramo ya hecho se reurbanización ahora el resto, que compromete la salida del aparcamiento de San Marcelo al menos durante los dos próximos meses.

La obra recae en la misma UTE que ya ejecutó la reurbanización de la plaza Mayor, formada por Oly, Presa Ibáñez y Geoxa. Por este primer tramo cobrarán 481.260 euros, a los que se suman los 1.165.100 euros de la fase correspondiente a la plaza de Regla, delante de la Catedral, donde se emplearán durante el verano.

El proyecto se completa con la intervención en el área que va desde el esquinazo del Palacio de los Guzmanes hasta la entrada en la plaza de Regla. En ese espacio ya se ha ejecutado el tramo que llega hasta la perpendicular con las calles Regidores y Cid. Los trabajos, al comenzaron a primeros de febrero, al tiempo que delante de la Diputación, y se pararon justo antes de Viernes de Dolores, como se había pasado con el Ayuntamiento de León para no interferir en las procesiones de Semana Santa.

Ahora, se espera que en estos días vuelvan para seguir adelante con el encargo, adjudicado por 1.043.625,64 euros a la UTE que forman Viacon y Consernor. Con más de dos terceras partes por delante, se estima que, aunque tramo a tramo, la realización de esas labores de reurbanización abarcarán todo el verano.