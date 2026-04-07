León bajo alerta: la primera gran tormenta de la primavera pone en jaque a la capital

Publicado por María M. Peña Creado: Actualizado:

La primavera ha decidido mostrar su cara más inestable en León. Tras un inicio de mes con matices variables, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado para este martes, 7 de abril de 2026, la alerta amarilla por tormentas. El fenómeno, que marca el primer gran episodio de inestabilidad de la estación, afecta principalmente a la zona de la Meseta, dejando a la capital en el centro del sistema frontal.

A lo largo de la jornada, las condiciones meteorológicas han mostrado un deterioro progresivo. Actualmente, la ciudad registra una temperatura de 17°C con cielos cubiertos y lluvia ligera, aunque se espera que la situación se complique en las próximas horas. Los termómetros, que alcanzaron una máxima de 19°C, iniciarán un descenso paulatino hasta situarse en los 10°C durante la madrugada, acompañados de una humedad relativa que ronda el 60%.

El viento está siendo otro de los protagonistas de este estreno tormentoso. Con rachas que alcanzan los 32 km/h (20 mph) de componente sureste, la sensación térmica es sensiblemente inferior a la marcada por los termómetros. Según los modelos de previsión, la probabilidad de precipitaciones se mantiene elevada, con un 65% de opciones de lluvia durante lo que queda de día, lo que ha obligado a los ciudadanos a rescatar paraguas y prendas de abrigo ligeras.

Las autoridades recomiendan precaución en los desplazamientos por carretera y evitar zonas arboladas ante posibles rachas fuertes de viento asociadas a los núcleos tormentosos. Se espera que este frente sea de carácter transitorio, aunque sentará las bases de una semana marcada por la típica variabilidad de abril en el noroeste peninsular.