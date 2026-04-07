León bajo alerta: la primera gran tormenta de la primavera pone en jaque a la capital
La Aemet activa el aviso amarillo en la Meseta leonesa ante la llegada de precipitaciones intensas, rachas de viento del sur y un notable descenso térmico.
La primavera ha decidido mostrar su cara más inestable en León. Tras un inicio de mes con matices variables, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado para este martes, 7 de abril de 2026, la alerta amarilla por tormentas. El fenómeno, que marca el primer gran episodio de inestabilidad de la estación, afecta principalmente a la zona de la Meseta, dejando a la capital en el centro del sistema frontal.
A lo largo de la jornada, las condiciones meteorológicas han mostrado un deterioro progresivo. Actualmente, la ciudad registra una temperatura de 17°C con cielos cubiertos y lluvia ligera, aunque se espera que la situación se complique en las próximas horas. Los termómetros, que alcanzaron una máxima de 19°C, iniciarán un descenso paulatino hasta situarse en los 10°C durante la madrugada, acompañados de una humedad relativa que ronda el 60%.
El viento está siendo otro de los protagonistas de este estreno tormentoso. Con rachas que alcanzan los 32 km/h (20 mph) de componente sureste, la sensación térmica es sensiblemente inferior a la marcada por los termómetros. Según los modelos de previsión, la probabilidad de precipitaciones se mantiene elevada, con un 65% de opciones de lluvia durante lo que queda de día, lo que ha obligado a los ciudadanos a rescatar paraguas y prendas de abrigo ligeras.
Las autoridades recomiendan precaución en los desplazamientos por carretera y evitar zonas arboladas ante posibles rachas fuertes de viento asociadas a los núcleos tormentosos. Se espera que este frente sea de carácter transitorio, aunque sentará las bases de una semana marcada por la típica variabilidad de abril en el noroeste peninsular.