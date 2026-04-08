Investigan a un leonés por estafas con falsos anuncios de móviles en internet

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Guardia Civil de Bizkaia ha investigado a tres personas, dos hombres y una mujer, como presuntos responsables de una serie de estafas cometidas a través de internet mediante la publicación de falsos anuncios de venta de teléfonos móviles de alta gama en plataformas de compraventa. El método empleado consistía en captar a posibles compradores a través de estos anuncios. Una vez que las víctimas mostraban interés, los investigados trasladaban la conversación a aplicaciones de mensajería instantánea, donde solicitaban pagos anticipados para formalizar la supuesta compra.

Tras recibir el dinero a través de transferencias o pasarelas de pago vinculadas a entidades bancarias, los autores dejaban de responder, sin que las víctimas llegaran a recibir el producto adquirido La investigación policial se inició tras la denuncia asumida por el Equipo Arroba de la Comandancia de Bizkaia. A partir del análisis de la documentación aportada, y especialmente, del estudio de las cuentas bancarias, líneas telefónicas y movimientos económicos, los agentes lograron identificar un patrón común en diferentes hechos denunciados, lo que permitió vincularlos a un mismo grupo delictivo.

Como resultado de las gestiones realizadas, se logró identificar y localizar a los tres presuntos autores, residentes en las provincias de Barcelona, León y Almería, a quienes se atribuye la presunta autoría de los delitos de estafa continuada, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales.

Hasta el momento han sido localizadas cuatro víctimas, residentes en Bizkaia, Alicante, Albacete y la Región de Murcia y no se descarta la existencia de más perjudicados. Las diligencias instruidas fueron remitidas al Juzgado de Instrucción número 1 de Barakaldo.