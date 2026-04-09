Pablo Junceda analiza las perspectivas económicas

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El director general de Sabadell Herrero y director general adjunto de Banco Sabadell, Pablo Junceda, ofrecerá hoy un análisis en el Club de Prensa de Diario de León en el que abordará cuestiones de especial relevanca para la economía de este año bajo el título Perspectivas económicas 2026. Casi nada es casualidad. La conferencia comenzará a las 18.30 horas y después se abrirá un coloquio en el que podrán participar los asistentes a la ponencia organizada por Diario de León y el Banco Sabadell.

El directivo bancario tendrá presentes durante su intervenciones tanto las amenzas como las fortalezas de los mercados en el contexto actual y teniendo en cuenta la situación geopolítica a nivel mundial y sus consecuencias directas y el impacto en los entornos más próximos como el local. Junceda reflexionará sobre la situación actual y aportará su perspectiva, marcada por su larga trayectoria en el sector bancario, con lo que su análisis también tendrá especial incidencia en el sistema financiero y la economía global.

La entrada a la conferencia de Pablo Junceda es libre hasta completar el aforo y su intervención también podrá seguirse en directo a través de la edición digital de Diario de León (www.diariodeleon.es). Una cita clave en la que se abordará el contexto actual tanto para las empresas como para las familias, un entorno complejo que en las últimas semanas se ha visto reflejado, por ejemplo, en la subida de los carburantes como consecuencia del conflicto por el estrecho de Ormuz en Oriente Medio.

coloquio

La situación de España en este escenario también dependerá de cómo evolucione el conflicto, que se enfrenta a sus propios desafíos, y Junceda también reflexionará sobre el sector bancario.

El director general de Sabadell Herrero y director general adjunto de Banco Sabadell abrirá tras su intervención un coloquio en el que podrán participar todos aquellos que hayan acudido a la cita en el Club de Prensa, al que se deberá acceder por la entrada de la calle Fajeros.