La Base Aérea de León aumenta su protagonismo ante el escenario bélico

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El desarrollo de la Base Aérea de León avanza de cara al desembarco del Sirtap, el dron de altas prestaciones que operarán desde las pistas de La Virgen del Camino tanto el Ejército del Aire y del Espacio como el Ejército de Tierra, pero también Defensa refuerza el papel de la Academia Básica del Aire como centro de formación, con un centro específico destinado a la instrucción de la escala de tropa. Inversión para las instalaciones militares leonesas que se refuerzan en un contexto geopolítico inestable.

Defensa hizo pública ayer la adjudicación de los dos proyectos, con una inversión superior a los 22,4 millones de euros. La construcción de las tres plataformas que permitirán el acceso a la pista de los Sirtap desde los hangares que se lleva 19,8 millones de euros y con un plazo de ejecución de un año. Por otro lado, el edificio que se destinará a la formación de tropa, que pese a que la Academia del Aire en La Virgen tiene como labor fundamental la instrucción de los suboficiales, desde 2018 también abre sus puertas a esta escala.

El Sirtap devolverá a la Base Aérea de León, un siglo después, su capacidad operativa con la futura constitución del Grupo 24, que se centrará en el manejo de estas aeronaves no tripuladas. La base del Ejército del Aire acogerá tanto a su unidad como al Grosa, perteneciente al Ejército de Tierra. Contará con dos hangares diferenciados y las plataformas darán acceso desde estas instalaciones a la pista para las operaciones de despegue y aterrizaje.

La construcción del edificio de tropa se alargará durante catorce meses y se levantará cerca de la terminal vieja del aeropuerto civil, al lado del edificio 22, que actualmente acoge el taller de mantenimiento y carpintería. Este inmueble tiene forma de L y será en el patio que conforman sus dos alas donde se levantará el nuevo hangar. En él se formará a la tropa en los ciclos formativos de grado medio de montaje de estructuras e instalación de sistemas aeronáuticos. La inversión, en este caso, rozará los 2,5 millones de euros.

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, destacó la importancia de esta inversión para la provincia de León y subrayó que se trata de un «impulso decisivo para el desarrollo económico, industrial y tecnológico del territorio, al tiempo que refuerza el papel estratégico de León en el ámbito de la defensa y la innovación aeronáutica». Asimismo, señaló que la llegada y consolidación de programas como el Sirtap «no solo modernizan nuestras capacidades, sino que también genera oportunidades de empleo cualificado y favorecen la colaboración con el tejido empresarial». En relación con el ámbito formativo, el delegado del Gobierno puso en valor que la ampliación de las infraestructuras de la Academia Básica del Aire y del Espacio «permitirá seguir formando a profesionales altamente cualificados, contribuyendo al arraigo de talento y al fortalecimiento de un sector con gran proyección de futuro».