La Primitiva sonríe a León con un boleto premiado en el sorteo de este jueves

Publicado por Europa Press León Creado: Actualizado:

El sorteo de La Primitiva de este jueves, 9 de abril, ha dejado 68.490,84 euros en un premio de segunda categoría (cinco más el complementario) en León capital, según informan fuentes de Loterías y Apuestas del Estado.

El billete se ha validado en el despacho receptor número 45.690 de la capital leonesa situado en Jaime Balmes, 6, y ha sido uno de los tres boletos acertantes en esta categoría.

La combinación ganadora ha estado formada por los números 30, 04, 24, 38, 40 y 23. El complementario es el 45, y el reintegro, el 4. El número Joker ha sido el 1533357.

De primera categoría (seis aciertos) existe un boleto acertante, que ha sido validado en el Despacho Receptor 46.130 de Artesa de Segre (Lleida), situado en Ctra. d'Agramunt, 14.