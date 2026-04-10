La asociación ferroviaria Reino de León recuerda que Feve es responsabilidad del Gobierno

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La asociación ferroviaria Reino de León apunta algunas cuestiones sobre los movimientos en torno a evitar la desaparición del tren de vía estrecha en León. Destaca en esta exposición que el Gobierno como titular de la línea mantiene silencio, no mueve ficha, no se reúne, no busca soluciones, no habla a nivel técnico con las demás administraciones. Todos están dispuestos a trabajar por medidas concretas pero el responsable de la infraestructura permanece en silencio, no toma la iniciativa ni medidas concretas consensuadas con las administraciones leonesas y autonómicas.

Se valora positivamente la disposición de la Junta, Ayuntamiento y Diputación, pero es sorprendente que no haya impulsado nada el Ministerio de Transportes, Renfe y ADIF. La Asociación exige trabajo conjunto con lealtad institucional y disposición en la búsqueda de soluciones administrativas, técnicas y económicas que, si existen. Solo así se logrará el éxito que piden los leoneses y por lo que deben trabajar las administraciones.

El gobierno central es titular de la línea y trenes, y máximo responsable de la infraestructura por lo que debería liderar la solución. Pero han tenido que ser las administraciones más humildes como los ayuntamientos, o la Diputación y Junta quien hayan mostrado su disposición. Ha venido de abajo a arriba, nunca de la administración más potente económicamente y con máxima responsabilidad.

LA CLAVE: LA GESTIÓN PARA EL TRAMO URBANO TITULARIDAD DEL MINISTERIO

Es imprescindible trabajar principalmente sobre los dos kilómetros del tramo tranviario urbano de la ciudad de León. Es también digno de valorar el ofrecimiento del grupo ferroviario de la Plataforma para la Defensa de FEVE que está formado por expertos y prestigiosos técnicos en la puesta en marcha y gestión del Tren-Tram de Alicante. También existe apoyo del Grupo de Investigación en Ingeniería Ferroviaria de la Universidad Politécnica de Valencia. Todos ellos tienen conocimientos para encontrar las claves para resolver el problema, pero no se ha recibido respuesta de colaboración por parte del Gobierno, que ha hecho caso omiso a todas las propuestas, como el diseño de los nuevos trenes o encontrar las soluciones administrativas para el tramo urbano, con las demás administraciones.

EL FOCO PUESTO EN EL GOBIERNO CENTRAL. CENDÓN Y PUENTE DEBEN TRABAJAR Y APORTAR SOLUCIONES CON LAS DEMÁS ADMINISTRACIONES.

Asistimos estos días a peleas políticas que no interesan a los usuarios de FEVE, que lo que si buscan son soluciones. El diputado socialista por León, Javier Alfonso Cendón, está obligado a buscar soluciones con las demás administraciones y no insultar y bloquear alternativas que sí existen. El sueldo público que recibe es para buscar soluciones a los ciudadanos y no para boicotear el futuro de FEVE y de León. Por ello, y dado que nunca ha trabajado por liderar ninguna solución, le exigimos de forma contundente que deje los enfrentamientos y logre que el ministro Oscar Puente o el secretario de Estado, se sienten con las demás administraciones y técnicos para encontrar las soluciones que si existen. Hasta el momento el Sr. Cendón no ha hecho ningún trabajo real y en positivo por FEVE salvo frases políticas huecas y mentiras flagrantes. Exigimos respuestas desde Madrid para lograr cuestiones concretas y no frases, declaraciones o peleas improductivas.

Asuntos sin resolver responsabilidad del Ministerio de Transportes/ADIF/Renfe

• Normativa tranviaria.

• Diseño de los nuevos trenes que sustituyan a los comprados en 1960.

• Liderar reuniones con las administraciones autonómica, provincial y municipal para llegar a acuerdos en materia administrativa, técnica y económica.

• Reinversión en León de las plusvalías de ADIF por la venta de terrenos públicos y construcción de 150 vivienda en la estación de FEVE. 20 millones.