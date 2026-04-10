Javier Reguera Álvarez, nuevo presidente del Colegio de Mediadores de Seguros de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Colegio de Mediadores de Seguros de León cambia su Presidencia tras la renuncia de Ventura García Blanco por una incompatibilidad profesional sobrevenida.

Desde la Junta de Gobierno han querido "agradecer su compromiso, dedicación y la labor desarrollada durante su mandato al frente de la corporación".

Javier Reguera Álvarez era hasta el momento el secretario de la institución y asume este nuevo cargo con el objetivo de dar continuidad a los proyectos en marcha, reforzar el papel de la mediación profesional y aportar valor al tejido empresarial y a los colegiados.

Desde la Junta de Gobierno garantizan "una transición ordenada y estable, reafirmando su compromiso con el desarrollo de la mediación de seguros como figura clave en la protección de empresas, profesionales y particulares en la provincia de León".