Vehículos, ingenio y talento joven en la Olimpiada de Ingenierías de la Universidad de León

Olimpiada de Ingenierías de la Universidad de León.Elias Castro

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial de la Universidad de León se convirtió este viernes en un auténtico laboratorio de ideas, creatividad y talento joven con motivo de la celebración de la IV Olimpiada de Ingenierías Industrial, en la que más de un centenar de jóvenes pusieron a prueba sus habilidades técnicas enfrentándose a un reto real de ingeniería.

A lo largo de la jornada, 32 equipos llegados de diferentes puntos de la provincia tuvieron que diseñar y construir un vehículo capaz de desplazarse en línea recta y superar distintos obstáculos, culminando así semanas de trabajo previo en sus centros educativos, donde, guiados por sus tutores, idearon, probaron y perfeccionaron sus prototipos.

El alto nivel demostrado por los participantes fue una de las notas más destacadas de esta edición en la que el equipo ‘Los Calamares’, del colegio Jesuitas León, integrado por Marcelo Grande Romo, Carlos López Antolín y Alejandro Ovalle Martínez, bajo la tutela de Sergio Bao, se impusieron en la categoría de ESO. El segundo y tercer premio recayeron en los equipos SEN 040, del colegio Santa Teresa León, y Fase, Neutro y Tierra, del IES Ordoño II

Por su parte, en la categoría de Bachillerato, el primer premio fue para el equipo ‘Ivalulu’, del IES Juan del Enzina, formado por Luiza da Silva Ribeiro, Luar Caramés Gómez e Ivanna Quinza Villalobos, con Andrés Miguel Pérez García como tutor. El segundo y tercer premio fueron para los equipos Eras Technology, del IES Eras de Renueva, y Con un par de Newtons, del IES Ornia.

Más allá de los resultados, la Olimpiada volvió a poner de manifiesto el valor del trabajo en equipo como elemento diferencial de esta iniciativa, tal y como destacó la rectora de la ULE, Nuria González, que recordó a los participantes que la ingeniería “nunca se entiende desde lo individual, sino desde la colaboración, el intercambio de ideas y la capacidad de intentar, fallar y volver a intentarlo hasta encontrar la mejor solución”.

Durante la entrega de premios, la rectora puso en valor el talento demostrado y animó a los estudiantes a continuar desarrollándolo en el ámbito de las ingenierías, recordándoles que la Universidad de León tiene las puertas abiertas para acompañarles y ayudarles a crecer en ese camino.

Una invitación en la que también incidió el director de la Escuela, Joaquín Barreiro, que subrayó las oportunidades que ofrece el sector ante la creciente demanda de profesionales y apeló a la curiosidad, la iniciativa y la capacidad de hacerse preguntas como motores del progreso.

Barreiro, además, apeló peló a la curiosidad y a la capacidad de hacerse preguntas como motor del progreso, en un contexto marcado por la rápida evolución tecnológica, y recordó que el futuro de la ingeniería pasa por jóvenes “con inquietud, creatividad y ganas de construir como los que habéis hecho posible esta Olimpiada”.

Una cita que, en su cuarta edición, se consolida como un espacio de referencia para acercar la Ingeniería a los más jóvenes y demostrar que no se trata sólo de una opción académica, sino de una herramienta para construir y transformar el mundo.