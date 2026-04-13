Otro frente: el Tribunal de León solo tramita los poderes en días concretos

La puesta en marcha del Tribunal de Instancia de León sigue sumando inconvenientes en el funcionamiento del día a día. Lo último es la problemática que se ha generado con los poderes apud acta, cuya gestión máxima ha llegado a limitarse a diez al día en los últimos meses, debido a los problemas que genera el sistema.

El Servicio de Apud Acta permite al ciudadano dar de alta apoderamientos de manera telemática. Se denomina Apud Acta al apoderamiento realizado ante Letrado de la Administración de Justicia, que es totalmente gratuito y puede obtenerse por comparecencia ante el Letrado de Administración de Justicia de cualquier oficina judicial o bien mediante la Sede Judicial Electrónica. Eso, en teoría. Porque en la práctica se están sucediendo los problemas de forma constante.

Así las cosas, ha sido necesario agudizar el ingenio. Lo explica el decano de la Abogacía de León, David Diez Revilla: «Ahora se hacen los poderes de forma grupal y se está intentando multiplicar los poderes telemáticos desde los despachos de abogados con los clientes». Todo ello, cuando aún no ha entrado en funcionamiento el sistema Atenea, que anuncia ya antes de su llegada la inminencia de problemas importantes. Solamente el proceso de arranque del programa conlleva un periodo de aproximadamente 40 minutos de espera, antes de poder empezar a trabajar. «Tanto los letrados de la Administración de Justicia, por un lado, como los profesionales por otro, estamos intentando solucionar el tapón que existía.

Pero con los poderes en grupo durante varios días a la semana, el sistema ahora es mucho más ágil», explica Diez Revilla.

El apud acta es un apoderamiento gratuito que permite designar a un procurador o abogado para que actúe en nombre del cliente ante los juzgados. Es obligatorio para procedimientos judiciales y se formaliza ante el Letrado de la Administración de Justicia de manera presencial o vía Sede Judicial Electrónica. Puede ser para un juicio concreto o general para pleitos. Para finales de este mes está previsto el inicio del funcionamiento del nuevo programa del sistema judicial. Atenea Iris es el servicio de consulta en línea del expediente judicial electrónico que permite a las partes intervinientes y a los profesionales debidamente personados acceder al contenido del procedimiento judicial, incluida la documentación y las grabaciones audiovisuales asociadas, conforme a la normativa procesal aplicable y dentro del ámbito territorial habilitado.

La justificación del cambio se argumenta en la evolución tecnológica del Sistema de Gestión procesal Minerva eliminando la actual dependencia de la tecnología Uniface. Los usuarios de juzgados y Oficinas de Registro y Reparto donde está operativo Atenea deberían beneficiarse de una aplicación con una usabilidad optimizada para localización de la información relevante, la incorporación directa en el sistema de escritos y asuntos presentados por LexNET, una mayor agilidad en la realización de las principales operaciones que soportan el trabajo diario del usuario. El objetivo, según Justicia, es conseguir un sistema libre de riesgos tecnológicos, basado en soluciones.

La realidad es bien distinta. Según Conchi González (STAJ) «no tiene muchas de las funciones que teníamos antes con Minerva. Y va a ser la explosión definitiva porque yo estoy segura de que a partir de entonces esto va a colapsar».

La Oficina de Atención a Víctimas, todo un modelo

En medio del caos en que amenaza con convertirse el Tribunal de Instancia, un servicio destaca por la eficiencia y profesionalidad de sus integrantes. Es el que se presta desde la Oficina de Atención a las Víctimas del Delito, que sigue contando con un esfuerzo encomiable de sus profesionales, pese a la ingente labor que despliega en León.

Se trata de un servicio público y gratuito, implantado por el Ministerio de Justicia para ayuda y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual regulado por la Ley del Estatuto de la víctima del delito.

Actúa en cuatro fases, para orientar a la víctima en la acogida, después presta asesoramiento, interviene en el ámbito jurídico y psicológico, económico y social y fija un seguimiento.