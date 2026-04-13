León cierra marzo con leve crecimiento de pasajeros en su aeropuerto, con desplomes de Valladolid, Salamanca y Burgos

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El aeropuerto de León es el único de la Comunidad que presenta un leve repunte de pasajeros, 1,4 por ciento, con desplomes de Valladolid, Salamanca y Burgos, según los datos estadísticos de Aena correspondientes al mes de marzo.

En concreto, 3.727 pasajeros pasaron por las instalaciones del aeropuerto leonés, un 1,4 por ciento más en comparación al mismo mes del pasado año. El resto tiene números negativos. Los pasajeros cayeron en Villanubla (Valladolid) un 22,8 por ciento, con un total de 6.503 billetes. Burgos cayó un 60,8 por ciento, con un total de 454 pasajeros, mientras que Salamanca sumó 207, con una caída del 91,9 por ciento.

En cuanto al acumulado, todos los aeropuertos siguen sin recuperar cifras del pasado ejercicio. León es el que sigue presentando mejores números, con un total de 10.270 pasajeros en estos tres primeros meses y una caída del 2,1 por ciento; Valladolid suma 20.425 y una caída del 12,1 por ciento; Salamanca 979 y un desplome del 81 por ciento y Burgos, con 939 billetes vendidos, cae un 19 por ciento.

En cuanto a las operaciones aéreas, Burgos gestionó un 15,2 por ciento más en marzo, hasta las 1.399; Valladolid contabilizó 488, con un incremento del 48,3 por ciento y León 254 y un aumento del 35,8 por ciento. En el acumulado --primer trimestre-- Burgos suma 2.939, pero cae un 22,1 por ciento; Salamanca alcanza las 1.781, pero también con un descenso del 5,2 por ciento; Valladolid roza el millar, 984, pero también con un descenso del 10,4 por ciento y León, 523, con una caída del 22,3 por ciento

En cuanto a la estadística de mercancías, no constan datos en ninguno de los cuatro aeropuertos ubicados en Castilla y León.