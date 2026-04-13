Los veterinarios de León advierten de la necesidad de reforzar la desparasitación en primavera

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El Colegio Oficial de la Profesión Veterinaria de León, con la llegada de la primavera, recuerda la importancia de efectuar una correcta desparasitación a los animales, tanto a los de compañía como a los de producción, frente a los parásitos externos e internos, ya que algunos también pueden ocasionar parasitación e infecciones a los humanos, de ahí que la prevención sea fundamental desde el punto de vista de la salud pública.

El presidente de la entidad, Álvaro Borge de Castro, recuerda que más del 75 por ciento de las enfermedades emergentes en las personas provienen de los animales, por lo que no se puede comprender el estudio, la prevención y el abordaje de las enfermedades de una forma independiente entre medicina humana y salud animal.

La desparasitación, al igual que ocurre con las vacunas, es un deber básico para una correcta tenencia de animales de compañía por razones de sanidad y bienestar animal. De hecho, se trata de un riesgo serio pero a menudo invisible para los animales de compañía. Esta infestación por parásitos puede causar una serie de problemas de salud en los perros, como anemia, pérdida de peso, diarrea y daño a órganos internos que puede resultar fatal.

Algunos parásitos también pueden provocar reacciones alérgicas y debilitamiento del sistema inmunológico. Además, muchos parásitos de los perros son zoonósicos. Por tanto, la desparasitación regular es una medida fundamental para reducir el riesgo de transmisión de enfermedades zoonósicas a las personas.

Mención especial merece la leishmaniosis, una zoonosis relevante cuya prevención se basa fundamentalmente en proteger a las mascotas frente a la picadura de su vector mediante el uso regular de repelentes o insecticidas adecuados.

El aumento de las temperaturas está favoreciendo el ciclo biológico de estos parásitos, prolongando su periodo de actividad. Un hecho que incrementa el riesgo tanto para la salud de nuestros animales como para la salud pública. En consecuencia, resulta cada vez más necesario mantener medidas de protección eficaces a lo largo de todo el año.

La frecuencia de la desparasitación depende de múltiples factores, entre ellos el estilo de vida (no es lo mismo un animal de interior que uno con acceso al exterior o con salidas al campo), la edad, el estado fisiológico de la mascota y las circunstancias epidemiológicas propias de cada zona. El veterinario establecerá el programa sanitario más adecuado en cada caso tras la evaluación clínica del animal y revisando la situación epidemiológica de cada patología en su entorno.

“Los planes preventivos son fundamentales para garantizar la Salud Pública y para hacer frente a las zoonosis. De ahí que sea crucial no sólo inmunizar al hombre, sino también a los animales”, recuerda el presidente del Colegio.