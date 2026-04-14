Inmovilizados 10 patinetes en San Andrés, uno de ellos sustraído, por no cumplir con los requisitos

Imagen de la campaña llevada a cabo en San Andrés del Rabanedo (León) dirigida a usuarios de patinetes eléctricos.AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS DEL RABANEDO

Publicado por Europa Press Creado: Actualizado:

La Policía Local de San Andrés del Rabanedo (León) ha inmovilizado diez Vehículos de Movilidad Personal (VMP), patinetes eléctricos, que no cumplían los requisitos exigidos y uno de ellos figuraba como sustraído, por lo que se han iniciado las correspondientes diligencias para investigar a la persona que lo conducía.

La actuación se ha llevado a cabo en los últimos días en el marco de una campaña específica de información, concienciación y control dirigida a los usuarios de patinetes eléctricos, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y favorecer una convivencia adecuada entre todos los usuarios de la vía pública.

Durante el desarrollo de la actuación los agentes han informado a los conductores de estos vehículos sobre la normativa vigente que regula su circulación y han hecho hincapié en la obligación de cumplir con las condiciones administrativas necesarias para poder circular legalmente por las vías del municipio.

La iniciativa responde a la necesidad de proteger tanto a los propios usuarios de patinetes eléctricos como al resto de ciudadanos, especialmente peatones y colectivos vulnerables. En este sentido, la Policía Local ha recordado que está prohibido circular por las aceras o transportar a más de una persona en este tipo de vehículos, prácticas que suponen un grave riesgo para la seguridad vial, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo.

La Policía Local ha insistido en que estas campañas tienen un carácter preventivo, informativo y de control, y forman parte del compromiso institucional de reforzar la seguridad vial, promover el uso responsable de los VMP y proteger a los colectivos más vulnerables en el espacio público.

Además, ha recordado que, para circular con un Vehículo de Movilidad Personal, es obligatorio estar registrado en la plataforma habilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT), disponer del documento acreditativo con número de identificación, llevar visible dicha identificación en el vehículo y contar con seguro obligatorio. La ausencia de esta documentación es el principal motivo de inmovilización y depósito de estos vehículos.

Finalmente, ha transmitido a la ciudadanía la importancia de informarse y cumplir con la normativa vigente para contribuir así a una movilidad más segura, ordenada y respetuosa para todos.