La feria del Juguete regresa a Villaobispo de las Regueras el 18 y 19 con más de 135.000 piezas

El colegio de Los Adiles, de Villaobispo, acogerá los días 18 y 19 la segunda edición de #Juegaquilambre. Este encuentro surgió para ofrecer a todos los públicos otro tipo de juegos, alejados de los tecnológicos. El acceso al evento será libre y gratuito para toda la familia en horario de 11.00 a 15.00 y 17.00 a 21.00 el sábado y una hora menos por la tarde el domingo.

Bajo el lema de «feria del juguete y del ocio alternativo» durante todo el fin de semana se podrá disfrutar de puestos de venta de juguetes, juegos y cómics, exposiciones (funkos, scalextric…), zona de hinchables, talleres infantiles y actividades para todas las edades. En el evento se darán cita 15 stands llegados de León, Asturias, Galicia, Madrid, Burgos y Valladolid, que ofrecerán juguetes y juegos de mesa actuales, vintage y de colección. Los visitantes podrán encontrar más de 100.000 piezas de Playmobil, 35.000 piezas de lego, coches a escala, figuras de acción o funkos. Los comerciantes realizarán sorteos de regalos cada hora y al final del evento. Se realizarán talleres de juegos de mesa para toda la familia, globoflexia o tatuajes.

A est oferta se sumarán más opciones. El sábado la zona Lego, kinball para todos, tiro a la rana o taller cohete. El domingo, zona Lego, habrá ping pong drain y el taller crea tu chapa. El área de Juventud del Ayuntamiento tendrá su propio punto de información, que expedirá el #carnetjovenvq a empadronados de 14 a 36 años.