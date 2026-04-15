Más lío en los tribunales de León: el sistema antiguo y el nuevo son incompatibles

La entrada en vigor del Servicio de Consulta Atenea, en los Tribunales de Instancia de León y en la Audiencia Provincial ha llevado la locura al funcionamiento del día a día en el sistema judicial, que ayer dejó sin tramitar una cifra no concretada de expedientes por culpa de la falta de funcionalidades que ha evidenciado el programa ya en el estreno.

Pablo Arraiza, presidente de la Audiencia Provincial, reconoció en la mañana de ayer la carencia de funcionalidades del nuevo sistema. «La incompatibilidad entre los dos sistemas es una decisión del Ministerio (de Justicia), de manera que Minerva deja de estar disponible». Se refería al máximo responsable de la justicia leonesa a la decisión de desconectar el anterior sistema operativo, Minerva, para dar paso al nuevo, Atenea, que no está listo para funcionar.

«Sí, se han detectado problemas como ausencia de funcionalidades en el nuevo sistema», reconoció Arraiza, preocupado por la deriva en la que está entrando todo referente a las consecuencias de la nueva Ley de Eficiencia Procesal, aunque contemporizador y cauto acorde la respuesta a su cargo y a su carácter personal.

«El programa Atenea es manifiestamente mejorable. En vez de posponer su implantacion como ha solicitado el Sindicato de los Trabajadores de la Administración de Justicia. en varios escritos durante meses para hacer las mejoras oportunas, no se hizo. Y a ello se une una formacion escasa, exclusivamente online y sin contar con la ayuda de formadores que eliminaron muy inoportunamente en julio pasado». Lo dice Conchi González, delegada del STAJ en León.

La mañana estuvo muy «interesante en los órganos judiciales de la capital. En la Audiencia Provincial, las obras de remodelación de la entrada hacían insoportable la permanencia en los puestos de trabajo y complicaron el desarrollo de los juicios. En varios momentos de la mañana, algunos funcionarios tomaron la determinación de salir a la calle. Las reformas, en cualquier caso son necesarias.

En el Tribunal de Instancia de Sáez de Miera hubo expedientes que no pudieron llegar a tramitarse y procedimientos que tuvieron que quedar en suspenso por culpa de los imponderables.

«Ha habido problemas con los perfiles de algunos funcionarios, había actualizaciones pendientes en el programa y lo que funcionaba iba lento. Eso ha provocado que se ralentizara la tramitacion de los procedimientos y en algunos casos no se pudiera tramitar», insistió la representante sindical.

Justicia sostenía cuando se lanzó la propuesta que Atenea iba a ser «una herramienta válida». Decía el Gobierno que incorporaría funciones «como la posibilidad de minutar los asuntos y escritos que se reciben en las Oficinas de Registro y Reparto». En el año 2023, evidentemente la vida se veía con más optimismo y de otra manera.

«Existirá la posibilidad de rechazar los escritos a los profesionales y devolver las itineraciones al órgano judicial del que parten; al tiempo que se hace posible el registro y envío automático al órgano judicial de las itineraciones de trámite y el registro telemático de los escritos procedentes de diferentes administraciones públicas, entre otras nuevas funciones», reseñaba el dosier de lanzamiento. Eso, si se produce, será cuando funcione. Ahora de momento no es así.

El objeto de este proyecto era la evolución tecnológica para eliminar la posible dependencia de la tecnología Uniface, sin acometer cambios funcionales respecto al sistema de origen y de forma lo más transparente posible para los usuarios. El objetivo era conseguir un sistema libre de riesgos tecnológicos, basado en soluciones de código abierto y que evitara la dependencia de fabricantes concretos. Así se permitiría ser ágiles en el mantenimiento y la evolución del sistema.

«Es manifiestamente mejorable, se debió posponer su implantacion», critica el sindicato STAJ, que denuncia la falta de formación