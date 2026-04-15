Vox exige la elaboración urgente de un plan municipal de plagas con fumigación sistemática y preventiva en San Andrés

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo ha registrado una moción para la elaboración y puesta en marcha inmediata de un Plan Municipal de Plagas que incluya fumigación sistemática y preventiva en todo el término municipal.

Actualmente, el municipio carece de un plan estratégico formal, plurianual y publicado. La gestión se limita a actuaciones reactivas y puntuales ante quejas vecinales, campañas anuales de desratización y contratos periódicos con empresas de DDD, lo que ha demostrado ser claramente insuficiente.

En los últimos años se han multiplicado las denuncias públicas por la presencia de roedores a plena luz del día, cucarachas, mosquitos, avispas, hormigas y garrapatas, especialmente en Trobajo del Camino. Vecinos han alertado a través de medios de comunicación y redes sociales de situaciones como ratas gigantes en la calle, maleza acumulada que favorece plagas, o insectos que entran directamente en las viviendas. Parques públicos, contenedores, alcantarillado y solares abandonados se han convertido en focos habituales de este problema.

“La proliferación de plagas no es una anécdota, es un grave riesgo para la salud pública que genera zoonosis como leptospirosis o salmonelosis, además de un importante deterioro de la calidad de vida de las familias y de la imagen de nuestro municipio”, señala el portavoz de VOX.

La moción presentada por VOX propone la aprobación de un Plan Municipal de Plagas que contemple:

• Un diagnóstico actualizado de las zonas más afectadas.

• Un calendario anual con mínimo cuatro campañas de fumigación (primavera, verano, otoño e invierno).

• Protocolos específicos por tipo de plaga.

• Actuaciones prioritarias en parques, colegios, centros de mayores y zonas residenciales.

• Medidas preventivas no solo químicas, sino también de limpieza intensiva y sellado de puntos críticos.

Además, se solicita dotar económicamente el plan mediante la reasignación de partidas presupuestarias ya existentes en Limpieza y Sanidad Ambiental, sin necesidad de incrementar el gasto público, y establecer un sistema de información transparente con informes trimestrales al Pleno y un canal directo de denuncias para los vecinos.

Desde VOX consideran que el Ayuntamiento tiene competencias propias en sanidad ambiental y que es responsabilidad del equipo de gobierno actuar de forma preventiva y estratégica, en lugar de seguir gestionando los problemas “a golpe de queja”.