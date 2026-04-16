León disfrutará de un fin de semana primaveral con cielos despejados y temperaturas al alza

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

León se prepara para un fin de semana de marcado carácter primaveral en el que la estabilidad atmosférica será la gran protagonista. Según los últimos datos facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología, la provincia dejará atrás la inestabilidad de jornadas previas para dar paso a un escenario dominado por las altas presiones. Los leoneses podrán disfrutar de cielos prácticamente despejados en la capital y gran parte de la meseta, con apenas algunas nubes altas que no empañarán el brillo del sol durante las horas centrales del día.

En cuanto a los termómetros, se espera un ascenso progresivo de las temperaturas máximas que hará que el ambiente sea especialmente agradable. Durante la jornada del sábado, los valores diurnos escalarán hasta situarse por encima de los 21 grados, una tendencia que se mantendrá o incluso subirá ligeramente de cara al domingo. No obstante, la AEMET advierte de que la amplitud térmica seguirá siendo notable, por lo que las primeras horas de la mañana y las noches continuarán siendo frescas, con mínimas que oscilarán entre los 2 y los 4 grados.

El viento no será un factor determinante en este episodio de buen tiempo, ya que se esperan rachas flojas de componente norte y noreste que apenas se dejarán sentir. Esta ausencia de viento, sumada a la nula probabilidad de precipitaciones, convierte este fin de semana en el momento idóneo para realizar actividades al aire libre o visitar la montaña leonesa, donde también se espera una situación de cielos claros, aunque con temperaturas algo más contenidas en las zonas de mayor altitud.

La situación meteorológica comenzará a mostrar algunos cambios ligeros a última hora del domingo, con la entrada de intervalos de nubes medias que podrían anunciar una transición hacia una semana algo más nubosa. Sin embargo, para el cierre de este descanso semanal, la previsión es de pleno disfrute bajo un sol que invita a aprovechar las terrazas y los entornos naturales de la provincia sin necesidad de paraguas.