El PSOE de León trasladará sus propuestas a la futura ley contra la violencia machista

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El PSOE de León ha mantenido una reunión de trabajo con asociaciones feministas de la provincia para compartir inquietudes, analizar la situación actual en materia de igualdad y reforzar el compromiso conjunto en la lucha contra la violencia machista, en un encuentro que servirá además para recoger propuestas que se incorporarán a la futura ley autonómica contra la violencia machista, una de las primeras iniciativas que el PSOE llevará a las Cortes de Castilla y León.

Durante la reunión, los y las representantes socialistas, entre los que se encontraban la vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León y vicepresidenta segunda de las Cortes autonómicas, Nuria Rubio, el procurador autonómico Benjamín Fernández, la secretaria de Igualdad del PSOE de León, Mariela Blanco, y miembros de Juventudes Socialistas, han escuchado de primera mano las demandas de los colectivos feministas con el objetivo de trasladarlas a un texto legislativo que nazca del propio movimiento feminista.

En este sentido, Nuria Rubio ha subrayado que el compromiso adquirido por su secretario general autonómico, Carlos Martínez, pasa por presentar esta ley “en cuanto se constituyan las Cortes”, incorporando las aportaciones de los colectivos para que sea una norma útil, actualizada y alineada con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Los socialistas han insistido en que se trata de una ley necesaria, 16 años después de la última normativa autonómica, y han advertido del riesgo de que los derechos de las mujeres vuelvan a verse relegados en función de acuerdos políticos en la Junta.

Rubio ha insistido en la importancia de mantener un contacto permanente con el tejido asociativo. “El feminismo es una herramienta imprescindible para avanzar como sociedad. Desde el PSOE tenemos claro que las políticas de igualdad no pueden dar ni un paso atrás, y por eso seguimos trabajando de la mano de quienes están en primera línea”, ha señalado.

La número dos del PSOE autonómico ha destacado además que este proceso de escucha activa es clave para construir una ley sólida. “Queremos que esta norma nazca del diálogo con los colectivos feministas, que recoja sus aportaciones y que dé respuesta real a los problemas que viven las mujeres, especialmente en el medio rural”, ha afirmado.

Por su parte, Mariela Blanco ha puesto en valor estos encuentros como espacios de construcción política útil. “Escuchar a las asociaciones feministas es fundamental para seguir diseñando políticas eficaces. Nuestro compromiso es claro: avanzar en igualdad real y garantizar que todas las mujeres puedan vivir libres y seguras”, ha explicado.

Blanco ha insistido en que el feminismo que defiende el PSOE “es firme y coherente, basado en hechos y en medidas concretas”, y ha recalcado que “no se puede permitir que se pongan en duda herramientas fundamentales de protección ni que se utilice el debate de la igualdad con fines partidistas”.

Desde el PSOE de León han reafirmado su voluntad de seguir trabajando junto al movimiento feminista para que Castilla y León cuente con una ley ambiciosa, útil y eficaz contra la violencia machista, construida desde el consenso social y el compromiso político con los derechos de las mujeres.