La mejor Tesis en Tres Minutos de la Universidad de León: investigación sobre células tumorales en condiciones de hipoxia

Publicado por Europa Press León Creado: Actualizado:

Una investigación sobre la adaptación de las células tumorales en condiciones de hipoíaha llevado a Tania Payo Serafín, del programa de doctorado en Biomedicina y Ciencias de la Salud, a alzarse con el primer premio del concurso Tesis en Tres Minutos de la Universidad de León con su propuesta '¿El oxígeno es realmente necesario para vivir?'.

Un certamen que, en su séptima edición, se consolida como una de las "principales" iniciativas de divulgación científica, que ha vuelto a valorar la capacidad del personal investigador de la ULE para comunicar su trabajo de forma clara, rigurosa y accesible, condensando en apenas tres minutos años de investigación, señala la institución a través de un comunicado.

Concretamente, la investigación de Tania Payo Serafín parte de la base de que el oxígeno es imprescindible para el funcionamiento celular, pero observa que existen situaciones en las que determinadas células son capaces de sobrevivir en condiciones de escasez de este recurso, como ocurre en algunos tipos de cáncer.

En este contexto, su trabajo se centra en el hepatocarcinoma, el principal tipo de cáncer de hígado, donde el crecimiento tumoral genera regiones con baja disponibilidad de oxígeno, una situación conocida como hipoxia. Lejos de provocar la muerte de las células tumorales, esta falta de oxígeno activa mecanismos de adaptación que no solo favorecen su supervivencia, sino que también pueden aumentar su agresividad y su resistencia a los tratamientos actuales.

El objetivo de su investigación es precisamente comprender en profundidad estos mecanismos de supervivencia en condiciones de hipoxia y analizar cómo bloquearlos, con el fin de evitar la adaptación de las células tumorales y mejorar la eficacia de las terapias, reduciendo así el crecimiento del tumor.

SEGUNDO Y TERCER PREMIO

Una edición en la que el segundo premio ha sido para María Menéndez Muñoz, también del programa de Biomedicina y Ciencias de la Salud, por su presentación 'Lo que el bisturí no alcanza a ver', mientras que el tercer premio ha recaído en Carmen González de la Riva, del programa de doctorado Mundo Hispánico: Raíces, Desarrollo y Proyección, con el trabajo 'Parece un golpe, pero no lo es'.

La final, celebrada en el Aula Magna de San Isidoro, ha reunido a ocho participantes seleccionados tras dos semifinales en las que han competido un total de 19 doctorandos, en una edición que refleja el creciente interés y participación en este concurso impulsado por la Escuela de Doctorado de la Universidad.

El acto estuvo presidido por la rectora Nuria González, que ha subrayado la necesidad de que el conocimiento "no solo se genere, sino también se comparta y se haga accesible a la sociedad", para destacar el valor de la comunicación científica como herramienta clave para acercar la investigación a la ciudadanía.

"Esta iniciativa no solo fortalecen las habilidades comunicativas, sino que fomentan el diálogo entre disciplinas, acercan la ciencia a la sociedad y refuerzan la idea de que el conocimiento, cuando se comparte, multiplica su valor", ha destacado la rectora, que ha sido la encargada de entregar los premios junto con el presidente del Consejo Social de la ULE, Javier Cepedano, y el director de FGULEM, José Carlos Alonso.

Todos los finalistas han recibido también un reconocimiento económico, en una edición que ha destacado por la calidad de los trabajos y por la capacidad de sus participantes para trasladar investigaciones complejas a un lenguaje claro, sintético y accesible.

Los ganadores representarán a la Universidad de León en la fase autonómica del concurso, en la que competirán con participantes de las universidades públicas de Castilla y León en una gala que se celebrará en Burgos el próximo 3 de junio, finaliza el comunicado.