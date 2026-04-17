El Ayuntamiento de León renueva los contenedores del barrio del Crucero

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Servicio de Limpieza y Residuos del Ayuntamiento de León ha empezado esta semana a instalar los nuevos contenedores de fracción resto, envases y papel en el barrio del Crucero. Estos sustituirán aquellos que se encuentran actualmente en un mayor estado de deterioro en el citado distrito de la ciudad de León. Con ello, el Consistorio avanza en la mejora del Servicio, a la espera de seguir sustituyendo de forma progresiva más contenedores que el Ayuntamiento de León ha adquirido con una inversión cercana al millón de euros. En esta primera remesa de sustitución de contenedores son 190 los que se instalarán para fracción resto, otros 70 para papel y otros tanto para envases. En total son 330 contenedores que se repartirán en las zonas del Paseo de Salamanca, plaza del Huevo, entorno de la iglesia de La Vega, Carlos Pinilla y calles adyacentes o San Ignacio de Loyola y bocacalles, entre otras.

Proyecto para los contenedores de biorresiduos

Asimismo, en lo que respecta al Servicio de Limpieza y Residuos del Ayuntamiento de León, la Junta de Gobierno Local celebrada este viernes ha dado el visto bueno al expediente para el suministro e instalación de cerraduras inteligentes destinadas a los contenedores de biorresiduos (contenedores marrones), un contrato con un presupuesto base de licitación de 911.809,66 euros y un plazo de ejecución de cuatro años. Esta inversión cuenta con el respaldo financiero de la Unión Europea a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Al ser este proyecto seleccionado para sufragarse con fondos Next Generation, su financiación correrá en un 90% a cargo de la Unión Europea. El Consistorio de la capital leonesa aportará el 10% restante.

Las nuevas cerraduras permitirán abrir el contenedor de forma sencilla mediante tarjetas de proximidad o a través de una aplicación móvil que permitirán al usuario que así lo desee y al Ayuntamiento tener un registro del uso que hace del Servicio.

El contrato incluye la obligación a la empresa adjudicataria del suministro de tarjetas para los usuarios, grabadores y un software avanzado que permitirá al Ayuntamiento de León monitorizar el uso del contenedor marrón y optimizar las rutas de recogida.